Ez durva, Peter Srámeknek egy édesapa felkínálta a lányát

Elképesztő teljesítményt nyújt a Sztárban Sztár All Stars színpadán hétről-hétre a fiatal szlovákiai énekes. Peter Srámek már az első adásban lenyűgözött mindenkit Tóth Gabi utánzásával, nem csak a stúdió robbant fel, de az internet is. A tehetséges előadó azóta is ugyanezt a magas színvonalat hozza, nem csoda, hogy a nézők az egyik legnagyobb esélyesnek tartják a végső győzelemre. Mindenesetre az biztos, ahogy a stúdió és az internet megnyerésével egy időben Srámek postaládája is felrobbant.

Peter Srámek Tóth Gabi utánzásával felrobbantotta az internetet (Fotó: Markovics Gábor)

Volt olyan női rajongó, aki felajánlotta szolgáltatásait Peter Srámeknek

Nem is titkolta a fiatal énekes, hogy győzni akar a TV2 nagy sikerű műsorában, ezért mindent megtesz. Peter Srámek maximalista, aki mindig a legnagyobb alázattal áll a feladatokhoz, teljesen mindegy, kit kell alakítania. Ez meg is látszik a teljesítményén, ahogy a zsűri pontjain és a nézők szavazatain is. Ez pedig még jobban feltüzelte a fiatal tehetség rajongóit.

– Elképesztő mennyiségű levelet kapok, amióta szerepelek az All Starsban, hozzáteszem, csak nők írnak – mesélte nevetve lapunknak Peter Srámek. - Mondjuk eddig sem panaszkodhattam, de ez most tényleg őrület. Nagyon sokan azért írnak, mert tetszett a produkcióm, de a legtöbben szeretnének velem találkozni, megismerkedni velem, közös fotót, dedikálást. Nem mondom, ezek a levelek nagyon jól esnek, hálás vagyok érte! Olyan rajongóim is vannak, akik pedig úgy látszik életre szóló Srámeket szeretnének, mert magukra tetováltatják az aláírásomat, vagy egy dalomból egy részletet.

Nekem már ez is elég szürreális, főleg, amikor jönnek és megmutatják a végeredményt. De a legkeményebb, hogy egy édesapa felajánlotta a lányát, aki nagy rajongóm, hogy akár feleségül is vehetem…

Az előadó azt sem titkolja, hogy olyan hölgyek is vannak, akik nem cécóznak, minden gátlás nélkül felkínálkoznak...

– Ezzel persze sosem élnék, de azt nem tagadom, hogy volt már olyan, hogy egy szimpatikus, szép rajongóval elmentem vacsorázni, de azt persze sosem hagyom, hogy a hölgy fizessem, ahhoz én régimódi vagyok!

- jelentette ki az énekes.