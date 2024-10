Sztárban Sztár All Stars: betegség nehezíti Peter Srámek felkészülését

Peter Srámek eddig jött, látott és győzött a Sztárban Sztár jubileumi, tizedik évadában, a Sztárban Sztár All Stars-ban. Bár a sokoldalú énekes még nem volt napi győztes, már az első élő show-ban megdöbbentette a zsűrit Tóth Gabi bőrébe bújva, múlt héten pedig Miley Cyrusként aratott osztatlan sikert a stúdióban, és amellett sem mehettünk el szó nélkül, hogy női szemmel is nagyon formás lábai vannak.

Sztárban Sztár All Stars: Peter Srámek kétszer is színpadra lép (Fotó: TV2 / hot magazin)

Az énekesnek most szombaton kétszer is bizonyítania kell majd a színpadon, ha a legjobb hatba akar kerülni. Michael Jackson egyik lassú, lírai szerzeményét fogja előadni, ami már 1991-ben a megjelenésekor is aktuális volt, most pedig talán még időszerűbb.

– Michael Jackson maga volt az ikon, a popzene királya, így természetesen hatalmas megtiszteltetés és nagy kihívás, hogy őt alakíthatom. Ez egy lassú dal, nincsenek benne nagy mozdulatok vagy elképesztő látványvilág, sem show-elemek. Itt az egyszerűségen és a lágyságon lesz a hangsúly, én pedig mindent el fogok követni, hogy a dal mondanivalóját és hangulatiságát. Maximalista vagyok, ezen a héten pedig valóban be kell bizonyítanom, hogy egy valódi kaméleon. A csoportos produkciómban ugyanis teljesen más leszek, nagyon szexi

– nevetett fel Peter Srámek, és valóban. Mint kiderült, a versenyző Gubik Petrával, Tóth Gabival és Szabó Ádámmal nem máshová repít majd minket, mint a párizsi Moulin Rouge-ba, hogy a Lady Marmalade-dal idézzék meg a vad és erotikus budoir hangulatot.

Sztárban Sztár All Stars: Peter Srámek brillírozik a női szerepekben (Fotó: Bánkúti Sándor)

Sztárban Sztár All Stars: Megfázás nehezíti Peter Srámek felkészülését

– Ezek a női szerepek nekem valamiért jól állnak. Nem tudom pontosan megindokolni, hogy miért, mindenesetre már elgondolkoztam rajta – mondta vidáman a Sztárban Sztár All Stars énekese, aki annak ellenére bizakodó, hogy gondok akadtak az egészségével.

– Mostanában sokan betegek, a megfázás engem sem került el, de semmiképp sem szeretnék kifogásokat keresni, nem vagyok ilyen. Amit tehetek, az jelenleg annyi, hogy pihentetem a hangom, valamint bevetettem néhány házi praktikát. Sok gyömbér, citrom, és szombatra már biztos nagyon jól leszek – igyekezett mindenkit megnyugtatni Peter Srámek.