Megható pillanatok: Gubik Petra tovább vitte Tompos Kátya örökségét

A Sztárban Sztár All Star fináléjában szép számmal voltak felemelő és könnyed pillanatok. Az érzelmek csak úgy tomboltak, és szinte minden előadónak sikerült rátennie egy lapáttal az előző produkcióra.

Fotó: Szabolcs Laci

Kasza Tibi és Péter Srámek csalt elsőként könnyeket mindenki szemébe tiszta hangjukkal. Majd jött Gubik Petra és oly módon adta elő Tompos Kátya dalát, hogy utána percekig nem tudott senki sem megszólalni.

Petra és Kátya kolléganők voltak, ezért személyes kötődése is volt a színésznőnek. Mint ahogy a kisfilmjében is mondta, nem versenydalként tekint A magányos csónak számra, hanem szeretne egy méltó megemlékezést. Ami sikerült is, sőt Hajós András szerint Petra ugyanolyan korszakalkotó énekes, akárcsak Tompos Kátya volt.

Gubik Petra Tompos Kátya csodálatosságára szerette volna helyezni a hangsúlyt, az volt a célja, hogy hozzá méltó produkciót vigyen a színpadra. Erről már az énekesnő Szabó Zsófinak mesélt a szünetben.