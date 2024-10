Szívszorító döntést hozott a One Direction volt zenésze: ez sokakat érint majd

Mint arról korábban már beszámoltunk, rettenetes tragédia rázta meg a zenei világot: mindössze 31 évesen életét vesztette Liam Payne, a világhírű One Direction együttes egykori énekese.

Rengetegen gyászolják a 31 évesen elhunyt One Direction-énekes Liam Payne-t Fotó: dpa/picture-alliance

A zenekar egyik korábbi tagja, Zayn Malik – aki még 2015-ben hagyta ott a One Directiont – a minap bejelentette, hogy Liam Payne halála miatt elhalasztja első önálló turnéjának amerikai szakaszát.

– A héten átélt szívszorító veszteség miatt úgy döntöttem, hogy elhalasztom a Stairway To The Sky turné amerikai szakaszát. A dátumok át lesznek ütemezve januárra, és amint a következő napokban elkészül a menetrend, közzéteszem azt. A jegyeitek az új időpontokra is érvényesek maradnak. Szeretlek mindannyiótokat és köszönöm a megértéseteket – olvasható Zayn Malik Instagram-sztorijában.