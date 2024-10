Megjött a halottkémi vizsgálatok eredménye: ez okozta a 31 éves Liam Payne halálát

Mint arról mi is beszámult, tragikus módon, mindössze 31 évesen életét vesztette Liam Payne a világhírű One Direction együttes egykori énekese. A sztár Argentinában, szállodai szobájának harmadik emeleti erkélyről zuhant ki. Egyelőre nem tudni, hogy halálát véletlen baleset vagy szándékosság okozta, de egyre több és több információ lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogy a tragédia előtti órákban az énekes, hogyan dühöngött, ordított és balhézott valószínűleg drog és alkoholos befolyásoltság alatt, ami miatt a 999-es segélyhívót és kihívták hozzá, mielőtt a halálába zuhant volna. Azóta pedig a az elsődleges halotti vizsgálatok alapján az is kiderült, mi is okozta sajnos a 31 éves halálát.

Kiderült, mi okozta a 31 éves Liam Payne halálát Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Liam Payne az elsődleges autopszia szerint súlyos belső, illetve külső vérzéseibe halt bele, miután teste több traumát is szenvedett vélhetően a 10 méteres zuhanás következtében a Casa Sur Hotelben. A halottkém toxikológiát is végzett rajta, hogy megállapítsák, volt-e a szervezetében drog a tragédia során, ám ennek eredménye még nem ismert. Azt tudni még, hogy a vizsgálat során bekérték a zenész korábbi, orvosi történetét főként annak érdekében, hogy a mentális egészségéről többet megtudjanak. A teljes halottkémi jelentést azonban csak később teszik közzé.

A rendőrség ezen felül elárulta, hogy Payne szobájából a bizonyítékok összegyűjtése során találtak egy üveg whiskey-t, egy öngyújtót és egy telefon is, ami az énekesé lehetett, továbbá találkoztak fehér porral is a szobában olyan egyéb gyógyszerek mellett, mint klonazepám, amit nyugtató és stresszoldó is egyben. Ujjlenyomatokat vettek és begyűjtötték Payne laptopját és útlevelét is, írja a Mirror.

A 31 éves szupersztárt rengetegen gyászolják. Családja közleményben reagált a tragédiára: