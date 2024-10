Bánsági Petronella, a Megasztár felfedezettje: „Sokat bántottak a gimnáziumban”

Kilencévesen ismerte meg az ország a fiatal hölgyet, amikor szerepelt Az ének iskolája című műsorban. Az elmúlt tizenegy év alatt a bájos kislány gyönyörű felnőtt nővé érett, s a Megasztár felfedezettje, Bánsági Petronella még tehetségesebb, mint volt. Az irigyek azonban nem kerülték el.

Bánsági Petronellát kilencévesen ismerte meg az ország Az ének iskolájában Fotó: hot archív

– Akkoriban nagyon gátlástalan voltam, tehát szinte semennyire sem izgultam. Ez a magabiztosságom az évek során elhalványult, aminek az egyik oka az volt, hogy sokat bántottak a gimnáziumban. Művészeti szakgimnáziumba jártam, mégis kilógtam a közösségből, és főleg az osztályomból. Jártunk kisebb fellépésekre, ahol a fotós az egyik osztálytársam volt. Amikor színpadra léptem, eltette a kamerát, és megjegyezte, hogy rólam nem akar képet készíteni. Sokszor bekiabáltak, gúnyoltak, ezekkel pedig elvették az önbizalmamat. Még a hajamat is kivasaltam, mert amiatt is folyton furának neveztek, hogy göndör vagyok. Tizenhat éves korom körül elkezdtem saját dalokat írni, amelyekhez videókat forgattam az igazi barátaimmal, az osztálytársaim azonban ezeket rendre kicikizték. Én voltam a fura lány – kezdte a hot! magazinnak Pertonella.

A fiatal lány még tehetségesebb, mint volt, ezt a Megasztárban is megmutatta Fotó: hot archív

Szeretné visszaszerezni az önbizalmát

Tavaly, miután leérettségizett, jelentkezett a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, ám az iskola sajnos elutasította. Emiatt úgy döntött, hogy visszatér a gimnáziumába szakosodni.

– Nem akartam kihagyni egy évet, de nagyon rossz érzés volt visszamenni oda, ahol nem voltak jó élményeim. Mindennap gyomorgörccsel keltem fel, féltem, hogy mi lesz odabent, mivel vesznek elő. Márciusban azonban, hál’ Istennek, felvettek a Madách Színházba. A legboldogabb mosollyal az arcomon jöttem el a gimnáziumból! – mesélte a fiatal tehetség, aki már gyerekkorában is sokat tapasztalt színészként. – Az ének iskolája után nem sokkal gyerekszereplőként voltam jelen a Madách Színházban. Már akkor éreztem, hogy az előadó-művészet és a színészet az én utam. Most sem érzem ezt másképp. A Megasztárba pedig azért jelentkeztem, mert az elmúlt egy évem nagyon nehéz volt, és úgy érzem, hogy ez a megmérettetés abban is segít, hogy leküzdjem azt a sok terhet, ami rajtam van, és visszanyerhetem az önbizalmamat.