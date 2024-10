Mága Zoltán így segítette a válságos állapotban lévő Sallai Nórát

Sallai Nóra és kisfia balesete sokkolta az országot. A Jóban Rosszban egykori színésznője és gyermeke pénteken szenvedett súlyos autóbalesetet, miután Alsónémediben, a Hunyadi és a Haraszti utca kereszteződésében őrületes sebességgel szállt beléjük egy másik autós. Nóra és kisfia a roncsban ragadtak, a környéken lévők próbáltak segíteni rajtuk. A színésznő kisfiát a helyszínen ráadásul újra kellett éleszteni, állapotáról pedig azóta sem érkezett nyilvánosságra hozható információ. Nóráról is csupán annyit tudni, hogy továbbra is életveszélyes az állapota, illetve külön intézményben küzdenek érte és a gyermekéért.

Fotó: / hot archív

A színésznő számára irányított véradást szerveztek. A mindig adakozókedvű Mága Zoltán sem maradhatott tétlen. Pénteken felkerekedett és ő maga is vért adott Nóra érdekében.

- Egy véradással is életet menthetünk! - hívta fel mindenki figyelmét Mága Zoltán.

- Ma én is vért adtam, hogy ezzel is segítsem a súlyos autóbalesetet szenvedett Sallai Nóra színésznő életmentését. Az irányított véradással elsősorban az édesanyának szerettem volna segíteni, aki ötéves fiával együtt szenvedett balesetet egy héttel ezelőtt és állapota még ma is válságos. Most az ima mellett konkrét cselekedetre van szükség, ezért arra biztatom minden ismerősömet, hogyha tehetik, segítsék Nóra gyógyulását! Természetesen a véradás máskor is fontos, hiszen a bajba került embertársainkat, ezáltal a legdrágább érték, az élet megmentését is segítjük! - írta bejegyzésében Mága Zoltán.