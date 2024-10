Alsónémedi dráma: korábban is voltak balhéi a Sallai Nóra kocsiját letaroló fiatalnak

Mint arról a Bors már korábban beszámolt, péntek óta harcolnak a Jóban Rosszaban korábbi sztárja, Sallai Nóra és a 44 éves színésznő ötéves kisfiának az életéért, miután brutális balesetet szenvedtek Alsónémedi egyik kereszteződésében.

A baleset Alsónémedi egyik kereszteződésében történt, a helyiek azonnal a sérültek segítségére siettek Fotó: Bors

Ismeretes, a színésznő éppen játszótéren volt a kisfiával, ahonnan már indultak volna haza dunaharaszti otthonukba. Az első kereszteződésből kifordulva azonban összeütköztek egy, a főúton gyorsan hajtó BMW-vel.

A hatalmas karambolban Sallai Opelje felborult, a színművésznő és a kisfia pedig beszorult a roncsba. A kocsi ajtaját az odarohanó férfiak tépték le, egyikük a kisfiút, másikuk a színésznőt emelte ki a roncsból. A helyszínen káosz uralkodott, mindenki ordibált és rohangált, a kocsik felől is jajveszékelés és kétségbeesett kiáltozás hallatszott. A kisfiút egy csapat férfi az egyik járdára vitte, míg Sallait a másik járdára fektették. Az elsők között szaladt oda segíteni egy 15 éves tinilány:

Én átmentem az anyukához, addig a kisfiút két-három férfi kiszedte. Odamentem az anyukához, megmozdította a könyökét és akkor láttam, hogy vért köhög és hörög

– mondta el a lány a Life.hu-nak, hozzátéve: Sallai ekkor ugyan magánál volt, de beszélni nem tudott. A fiatal kora ellenére is elképesztő lélekjelenlétet mutató diák Sallai mellé feküdt, úgy ellenőrizte mellkasának az emelkedését:

Miután a pokrócra fektettük, meg kellett kérnem valakit, hogy tartsa a homlokát meg az állát. Erre egy nőt kértem meg, nekem pedig mellé kellett feküdnöm, ülnöm, hogy nézzem a hörgését meg a mellkasának az emelkedését

– sorolta a fiatal. Eközben a kisfiút a túloldalon éppen újraélesztették:

Odamentem a kisfiúhoz, addigra már egy férfi elkezdte újraéleszteni, utána viszont ő elfáradt, jött egy nő, ő átvette

– fűzte hozzá a lány.

A Jóban Rosszban sorozatból ismert Sallai Nóra és kisfia életéért egy ország imádkozik, színésztársai, a család és a barátok pedig az emberek segítségét kérik a véradásban Fotó: TV2

Mint arról a Bors is írt, a kisfiú újraélesztését egy hős házaspár kezdte meg: az asszony a helyi iskola testnevelés tanára, míg a férfi az önkormányzat egyik alkalmazottja.

A tini azt is elárulta, hogy a BMW-hez is odamentek segíteni, a kocsiban két ember ült: az anyósülésen ülő férfinek nyílt combtörése volt, míg a sofőr agyrázkódást szenvedett, őket szintén kórházba szállították, úgy tudjuk, hogy jelenleg is ott kezelik mindkettőjüket.

Úgy értesültünk, hogy bár az anyósülésen utazó Kevin volt az autó tulajdonosa, azonban a kocsit a mindössze 18 éves Rikárdó vezette.

Lapunknak több helybéli is azt mondta, hogy a baleset idején az autóban többen is ültek, ők azonban a helyszínelés idején már nem tartózkodtak a helyszínen.