Szívszorító interjú került elő az élet-halál közt lebegő Sallai Nóráról: gyermekkori betegség törte ketté az álmát

A legfrissebb információk alapján továbbra is válságos állapotban van, élet-halál között lebeg a Jóban Rosszban színésznője, Sallai Nóra, aki szeptember 27-én szenvedett súlyos autóbalesetet Alsónémediben, a Hunyadi utca és a Haraszti út kereszteződésében.

Sallai Nóra állapota jelenleg is válságos Fotó: hot! archív

Ahogy arról a Bors már beszámolt, a színésznő balra kanyarodott, amikor egy nagy sebességgel érkező autó letarolta az Opelt, amiben Nóra és ötéves kisfia ült. A színésznő és gyermeke súlyosan megsérült, a kicsit még a helyszínen újraélesztették, ám állapotáról azóta sincs nyilvánosságra hozható információ. A Jóban Rosszban színésznőjét állítólag egy 15 éves tinilány mentette ki a roncsból, ám továbbra is válságos állapotban fekszik az intenzív osztályon. Műtétek sorozata vár rá a következő napokban, ehhez azonban sürgősen vérre van szüksége. Ennek érdekében az egész színész szakma összefogott, és mindenkit arra kérnek, hogy aki csak teheti, vegyen részt irányított véradásban, így segítve Nórának, aki számára mindez most életmentő lehet.

Sallai Nóra gyermekkori álmáról vallott egy régi interjúban

A színésznő soha nem tartozott azok közé a művészek közé, akik gyakran szerepeltek volna a bulvárban, a sorozatsztár a magánéletét is óvta. Most azonban előkerült egy Sallai Nóra interjú, ami még 2004-ben készült, amikor Nóra mindössze 24 éves volt. A Debrecen Online-nak mesélt arról őszintén, hogy valójában nem is színésznőnek készült, profi sportoló szeretett volna lenni, ám egy gyerekkori betegség porrá zúzta ezt az álmát.

Én szülői „taszításra” lettem színész. Röplabdázónak álmodtam magam, esetleg kajakozónak, de egy gyerekkori betegségemmel megműtöttek. Abból a karrierből nagyon korán, ötévesen kizártam magam.

Ekkor jött az apai-anyai tanács: menjek szavaló- vagy prózamondó-versenyekre. Közben, szerettem volna építészmérnöknek tanulni, csak hát – a fizika… nagyon-nagyon nem nekem lett kitalálva. Az általános iskolában önbizalmat szereztem, a gimnáziumi magyar tanárnőmnek pedig azt köszönhetem, hogy beleszerelmesedtem a költészetbe. Bátran nekivágtam akármilyen versenynek – kezdte őszintén Nóra, aki bár akkor még nem volt édesanya – az, hogy Sallai Nóra babát vár, 2018-ban derült ki – már biztos volt benne: nem szeretné leendő gyermekét tudatosan a színészi pálya felé terelgetni.