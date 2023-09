Már folyik a rendőrségi nyomozás L.L. Junior és GwM száguldozása ügyében

Nem nyugszanak a kedélyek GwM és L.L. Junior autós vagánykodásának ügyében, ami múlt csütörtök este történt. Mint arról a Bors elsőként beszámolt, a két zenész Budapest belvárosában, a Petőfi hídon száguldozott egymás mellett, amit Junior még videóra is vett... Sőt ki is posztolta az Instagram-oldalára.

Büntetés lesz

Hogy Junior miért gondolta jó ötletnek posztolni a szabálytalankodást, azt talán sosem tudjuk meg. Annyi azonban bizonyos, vagy legalábbis remélhető, hogy ő és GwM is sokkal megfontoltabbak lesznek a jövőben, és szabálykövetőbbé válnak. Ez mindannyiunk érdeke. A pozitív változáshoz nagyban hozzájárulhat, hogy a rendőrség nyomozást indított ellenük és feltételezhetően meg is bünteti majd őket az általuk elkövetett szabálysértések mértékének megfelelően. A két zenész most kivár. Ennek ékes bizonyítéka, hogy alig beszélnek a dologról, vagy ha beszélnek is, a lényeget nem érintik. Junior ugyan nyilatkozott, de ő is csak annyit mondott, hogy mások sokkal nagyobb bűnöket követnek el, mint ők, GwM pedig nemes egyszerűséggel felszívódott, nem nyilatkozik a témában.

L.L. Junior és GwM mindketten rajonganak a drága autókért (Fotó: Bors montázs)

Rendőrségi vizsgálat

A zenészek száguldozása önmagában is felháborító, de annak tükrében, hogy július utolsó napján halálos gázolás történt az Árpád-hídon egy autós versengésből, még nagyobb ellenszenvet váltott ki a közvéleményből. Sokan vannak ugyanis, akik felháborítónak tartják, hogy sokmilliós autók volánja mögött ülve a sofőrök elfeledkeznek arról, hogy rájuk is vonatkoznak a szabályok... A gyorshajtásukkal pedig nem csak a saját életüket kockáztatják, hanem másokét is, akik véletlenül épp arra járnak. GwM és Junior ügyét a rendőrség ezért is nagyon komolyan veszi és ennek fényében vizsgálja. A Bors megkereste a témában a BRFK sajtóügyeletét, ahol arról érdeklődött, hogy történt-e előrelépés a zenészek száguldozásának ügyében. A kérdéseinkre a következő választ kaptuk: