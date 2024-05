„Gyorsan megy és még mellé fotózgat is” – durván kiakadtak az emberek, ismét lebukott a 100-zal száguldozó L.L. Junior

Hihetetlen. Alig telt el fél év L.L. Junior és G.w.M tavalyi, Petőfi hídon történt száguldása óta, Junior ismét 100 km/h-val száguldott lakott területen, és ezúttal is sikerült magát lebuktatnia. Mint ahogy azt mi is írtuk, a rapper akkor egy videót rakott ki a száguldozásról, ami a Budapesti Rendőr-Főkapitánysághoz is eljutott végül. Nyomozás, majd eljárás, és végül pénzbírság lett belőle. Elítélték őket, bűnösségük miatt fejenként 90 ezer forintot kellett fizessenek, mint közigazgatási bírságot, sőt Junior további 20 ezret fizetett azért, mert telefonozott is vezetés közben. Nos, ezt újra megtette.

L.L. Junior ismét a duplájával ment a megengedettnek. Fotó: Máté Krisztián

A népszerű rapper megint egy 24 óráig elérhető közösségi médiás sztorijában osztotta meg, hogyan száguldozik lakott területen. A poszt lényege valószínűleg az lett volna, hogy hiába kéri gyereke menjen haza, ő még messze van a céltól az esti éjszakában. L.L. Junior azonban azt nem vette észre, hogy a navigáció tökéletesen érzékeli azt, hogy ő 50 km/h helyett 99 km/h-val megy, így sikeresen ezt is tudatta rajongóival, akik egyből kiakadtak.

50-es táblánál 100-al? Miért van még jogosítványa?

"Gyorsan megy és még mellé fotózgat is vezetés közben. Isten áldja és óvja azokat akik útközben találkoznak vele."

Nem csak Apuka szeretne épségben hazaérni...

Többen akadtak olyanok is, akik kiemelték, nem értik, hogy Junior egyáltalán, hogyan mer így száguldozni azok után, hogy egy gyermekét egy autóbaleset következtében veszítette el:

Jó kép meg kiírás egy olyantól, akinek egyik gyereke autóbalesetben halt meg...

"Azt gondolná az ember, hogy akivel ilyen óriási tragédia történik, az arculcsapásnak érzékeli és onnantól kezdve a szabályos közlekedés egyik arca lesz, ehelyett…"