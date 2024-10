L.L. Junior és Dárdai Blanka lakást vásárol Spanyolországban?

L.L. Junior Dárdai Blanka társaságában romantikázik a napfényes Spanyolországban, a képek tanúsága szerint pedig nagyon úgy fest, hogy sikerült megmenteniük a kapcsolatukat. Bár sokan mondják, hogy a káposzta nem jó felmelegítve, a rapper és az énekesnő nem aggodalmaskodik ezen, ezért ismét megpróbálják együtt. Igaz, komoly hullámvölgyeket megéltek már, és a rajongók is féltik őket az újabb csalódástól, főleg azután, hogy nyáron még a rendőrséget is ki kellett hívnia Blankának egy állítólagos balhé miatt. Egyes lapértesülések szerint Junior ellátogatott a lány lakására, ahol hangos szóváltásba keveredtek, ezért az énekesnő úgy döntött, értesíti az egyenruhásokat, ám mire kiértek, a zenésznek nyoma sem volt. Sőt, másnap úgy kommentálta Junior az esetet, hogy semmiféle balhéról nem tud... De ez már amúgy is csak a múlt, hiszen ahogy említettük, a szerelmesek újra együtt vannak.

L.L. Junior dalok készítése mellett a spanyol ingatlan bizniszbe is belekóstol? (Fotó: TV2)

L.L. Junior és Dárdai Blanka lakásnézőbe utazott?

Nos, ugyebár azt tudjuk, hogy a páros Spanyolországban van, ráadásul nem egyedül, hanem Zsigmond Angiék társaságában. Legalábbis így tudtuk mi, de aztán Junior legújabb fotójáról kiderült, hogy jóval nagyobb ez a csapat. Ott van velük például Hajdú Péter is. Bizony! Bár elsőre furcsállhatod, hogy mégis hogyan állt össze ez a banda, pár szemfüles rajongó felfedezte, hogy itt nemcsak romantikáról és csapatos nyaralásról van szó, hanem valószínűleg bizniszről is. A rapper ugyanis egy ideje együttműködik helyi ingatlanosokkal, akik lehet, hogy találtak neki egy mesés házat, ami nemcsak kívülről mesés, hanem az ára is az, hiszen a cég 200 ezer és 5 millió euró között kínál ingatlanokat.

Persze, ezt nem tudhatjuk pontosan, azonban beszédes az a videó, amit még szeptember elején osztott meg a rapper.

Annyi információt és pletykát hallottam Alicantéról és a magyar ingatlanvásárlásról és tulajdonjogokról, hogy úgy gondoltam felkerekedek és személyesen járok ennek utána. Kíváncsi vagyok, milyen befektetések vannak itt

— hangzik el a videóban. Ez vajon azt jelenti, hogy Junior is gondolkozik spanyol ingatlanvásárlásban?