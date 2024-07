Váratlan döntést hozott: 45 millióért megválna hű társától L.L. Junior

L.L. Junior köztudottan imádja az autókat, és már azt is jól tudjuk, hogy a sebességet sem veti meg. Talán még mindenki emlékszik arra az incidensre, mikor a rapper és G.w.M nem tudta levenni a lábát a gázpedálról a Petőfi hídon. Bizony, egyikük "csak" 100-zal száguldozott, míg a másik delikvens 130-cal repesztett az úton, mindezt pedig le is videózták és közzé tették a közösségi oldalaikon. Mondhatnánk azt is, hogy egy autósüldözésnek lehetettünk szemtanúi, ám Junior azt állította akkor, hogy száguldozásról szó sem volt, csupán egy kis gázfröccsöt adtak a járgányoknak...

L.L. Junior eladja az autóját (Fotó: Markovics Gábor)

L.L. Junior eladja "száguldozós" verdáját

Nos, az imént említett gázfröccs annyira nem tetszett a rendőrségnek. G.w.M. 90 ezres bírságot és 6 büntetőpontot, míg a videót készítő L.L. Junior 110 ezres bírságot és 9 büntetőpontot kapott. A sofőrök azóta megbánták a tettüket, és a jelek szerint megunták az autókat is, amikkel alig egy éve repesztettek. Kulcsár Edina férjéről jól tudjuk, hogy jó érzékkel váltogatja a luxusautóit, és most Junior is beállt a sorba. Az Instagram-oldalán közzétette: megválik a "száguldozós" kocsitól. Vagyis kisbusztól.

Egy Mercedes V-osztályról van szó, amire a rapper csak guruló lakosztályként hivatkozik. Nem véletlenül mondja ezt, hiszen a kocsiban tényleg minden van. Például ujjlenyomatos széf, hűtő, Apple TV, elektromos függönyök, kristálypohár készlet és masszázs ülések is. Ez a felsorolás persze a teljesség igénye nélkül készült, hiszen bőven van még luxusdolog az autóban, viszont azt Junior is kiemelte, hogy Magyarországon ez az egyetlen ilyen felszereltségű kisbusz. Nem véletlenül kéri meg az árát...

Aki a guruló lakosztállyal szeretne kocsikázni, annak 45 milliót kell előhúznia a zsebéből, de valószínűleg azoknak sem kell csüggednie, akik csak 44 milliót tudnának felmutatni, hiszen a zenész nyitott mindenre. A kérdés csak az, hogy milyen járgány érkezik majd ennek a helyére?