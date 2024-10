Mi lesz így? Újabb üzlete fuccsolt be Kulcsár Edinának és G.w.M-nek

Kulcsár Edina óriási reményekkel vágott neki 2018-ban a saját vállalkozásának: hajfonó bizniszeit sorra nyitotta Budapesten. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a XIII. kerületben a Lehel tér környékén, illetve a Boráros téren is. De ez még nem minden, ugyanis Győrben és Kecskeméten is található ilyen üzlet, viszont a vidéki terjeszkedés sem segített azon, hogy évekkel később is fennmaradjanak az egykori szépségkirálynő vállalkozásai. Edina ugyanis több üzletben is lehúzta a rolót, 2023 elején a bevásárlóközpontban szűnt meg a hajfonó, majd a Victor Hugo utcai szépítkező is ment a levesbe, igaz utóbbit még G.w.M megpróbálta megmenteni. A hajfonó helyén egy barber shopot nyitott, hasonlóan nagy reményekkel, mint annak idején Edina... Nos, ez is befuccsolt.

Kulcsár Edina és G.w.M újabb üzlete fuccsolt be (Fotó: hot! magazin)

Kulcsár Edina lehúzta a rolót?

Lapunk még szeptember végén számolt be arról, hogy az ex-szépségkirálynő meghirdette a Victor Hugo utcai üzletét kiadásra, azaz nagyon úgy néz ki, hogy már nem éri meg a házaspárnak sem a női szépségszalon, sem pedig a barber shop üzemeltetése a XIII. kerületben. A bolt hirdetése egyébként az Ingatlan.com-ra került fel, s az akkori információk szerint, havi 220 ezer forintért akarták bérbe adni a helyiséget Edináék. Akkor az egyetlen furcsa dolog az volt, hogy a hirdetésben nem a férfi hajvágószalon reklámja, hanem még mindig a Braid me and more díszelgett ott Kulcsár Edina arcával, ami felvetett néhány kérdést... Például azt, hogy miután befuccsolt a borbély üzlet, azután újra megnyitotta a kapuit a hajfonoda? Ha ez így volt, akkor azt jelenti, hogy G.w.M vállalkozása egy évet sem élt meg, és inkább a régi, bevált üzlettel akartak visszatérni, de mindhiába...

Új üzlet nyílik a Kulcsár Edina hajfonója helyén? (Fotó: Máté Krisztián)

A legfrissebb fotók tanúsága szerint lekerült a kiadó tábla az ajtóból, és a hirdetés is eltűnt az internetről. Azaz, jogosan gondolhatjuk, hogy a házaspár túladott a vállalkozásán, de persze ez sem ilyen egyszerű. A Victor Hugo utcában ugyanis még mindig ott virít Kulcsár Edina arca és a hajfonó hirdetése, ám a vállalkozás oldalán már semmi információt nem találunk erről az üzletről, csupán a Boráros tériről és a két vidékiről emlékeznek meg az interneten. Nem mellesleg, időközben a bútorok is lecserélődtek a helyiségben, de első ránézésre továbbra is fodrászatként fog üzemelni. A kérdés csak az, hogy esetleg Edináék gondolták meg magukat, és újraindítják a vállalkozást, vagy az új tulajdonos is hasonló bizniszben gondolkozik, csupán arra nem volt még ideje, hogy levegyék Edina arcképét?!