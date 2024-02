"Amikor belenéztem a tükörbe, mást láttam" - drasztikusan megváltoztatta küllemét Kulcsár Edina - fotó

Kulcsár Edina Magyarország egyik legszebb asszonya, így tehát nagyon oda kell figyelnie a megjelenésére. Sokat foglalkozik a szépségápolással, valamint azzal, hogyan lehetne minél jobb a megjelenése. Nem is olyan régen szőkére festette be a haját, emiatt azonban nagyon sok bántást kapott. A Bors arra mutatott rá, hogy ezzel talán G.w.M exét, Melanie-t utánozza, emellett többen is jelezték neki, hogy ez nem az ő árnyalata, valamint hogy ez inkább sárga és vöröses beütésű, csúnya szín. Ezért most döntött egy nagyot, és úgy határozott, visszafesteti barnára a haját.

Edina először saját posztjában mutatta meg új hajszínét, azonban sok bántást kapott emiatt is:

Azért festetted vissza mert többen azt írták, hogy jobban áll mint a szőke? Gondolom, ha a szőkét agyon dícsérték volna akkor maradt volna az

- írta az egyik rajongó, amit Edina természetesen kikért magának, és rögtön reagált is:

Nem! Azért festettem vissza, mert rengeteg idő elment a szőke haj ápolásával, meg persze azért mert amikor belenéztem a tükörbe, mást láttam sokszor, nem pedig magam. A barna az én színem és ezzel érzem igazán jól magamat a bőrömben. Ennyi.

Edina és G.w.M tehát már úgy ment el romantikázni este, hogy a háziasszonynak új hajszíne lett: