Mi lesz így? Befuccsolt Kulcsár Edina és G.w.M közös üzlete

Kulcsár Edina még 2018-ban indította útjára a hajfonó vállalkozását a Braid me and more-t, és olyannyira bejött ez a biznisz a szépségkirálynőnek, hogy több üzletet is megnyitott Budapesten. Elsőként az Aréna Plázában, majd később a XIII. kerületben a Lehel tér környékén, illetve a Boráros téren is. De ez még nem minden, ugyanis Győrben és Kecskeméten is található ilyen üzlet, viszont a vidéki terjeszkedés ellenére, Edinának le kellett húznia a rolót pár fővárosi boltjában. 2023. elején a bevásárlóközpontban szűnt meg a hajfonó, majd a Victor Hugo utcai szépítkező is ment a levesbe. Igaz, azt még Kulcsár Edina és G.w.M igyekezett megmenteni, ugyanis a hajfonó helyett egy barber shopot nyitott a rapper, de a jelek szerint ez is befuccsolt…

Kulcsár Edina hajfonással foglalkozó üzlete után G.w.M barber shopja is bezárt, a házaspár kiadja az üzlethelyiséget (Fotó: archív / hot! magazin)

Kulcsár Edina lehúzhatja a rolót?

Úgy néz ki, már nem éri meg a házaspárnak sem a női szépségszalon, sem pedig a barber shop üzemeltetése a XIII. kerületben, ugyanis az Ingatlan.com-ra felkerült a bolt hirdetése. Edináék egyelőre csak kiadni kívánják az üzletet havi 220 ezer forintért, ám furcsa módon nem a férfi hajvágószalon reklámja, hanem még mindig a Braide me and more díszeleg ott Kulcsár Edina arcával. Ez azért érdekes, mert 2023. júliusában még G.w.M büszkélkedett azzal, hogy megnyitotta kapuit a férfi mennyország, ám ennek már nyoma sincsen. Ahogy az arcának sem, amit a bejárat fölé biggyesztettek akkor.

Megnyitottunk! A Victor Hugo u. 9-es szám alatt várunk mindenkit szeretettel, ha egy kis fazonigazításra vágytok! Nem fogtok csalódni, megígérhetem!

– invitálta kedvesen a zenész férfitársait még tavaly.

Persze, mondhatnánk azt, hogy csak régebbi képek kerültek fel a hirdetésbe, azonban ez sem igaz. Kulcsár Edina reddites követői ugyanis pár friss fotóval szolgáltak, amelyeken kívülről is látható a bolt, és szintén a szépségkirálynő mosolyog vissza ránk egy kiadó tábla kíséretében. Mint kiderült, G.w.M borbélyüzlete egy évet sem élt meg, ezért inkább visszaváltottak Edina vállalkozására, de úgy látszik, hogy hajat fonatni sem jártak elegen.

Pár hónapja visszarakták rá ezt a dizájnt. Itt dolgozok nem messze, sokat járok ott a Lidlbe, és mindig elmegyek mellette. Amíg barber shop volt, valóban nem voltak sokan. Üvöltött a zene, és Louis Vuitton beterítőkendővel voltak az úriemberek beterítve

– fogalmazott egy szemtanú, így viszont csupán egy üzlete maradt Edinának Budapesten a Boráros téren.