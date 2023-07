G.w.M barber szalont nyitott Kulcsár Edina fonatos boltja helyén

Kulcsár Edina és Varga Márk G.w.M neve ma már úgy tűnik, nem csupán szerelmi, családi, de már vállalkozói minőségben is egybeforrt. A szerelmesek ugyanis úgy döntöttek, hogy a jól működő hajfonószalon elköltözik, a Boráros téren találtak egy új helyszínt Edina szerelemvállalkozásának. A Victor Hugo utca 9. száma alá pedig férje, Márk rendezkedett be a maga, vélhetően hasonlóan sikerre ítélt hajszalonjával – írta meg elsőként a Ripost.

Egy újabb vállalkozás? Ismét üzlethelyiséget nyitott a házaspár (Fotó: Szabolcs László)

Férfi fazonírozót nyitott a zenész

Egy videóban lebbentette le a fátylat legújabb bizniszéről a rapper: barber shopot nyitott.

Megnyitottunk! A Victor Hugo u. 9-es szám alatt várunk mindenkit szeretettel, ha egy kis fazonigazításra vágytok! Nem fogtok csalódni, megígérhetem!

– invitálta kedvesen a zenész férfitársait.

A volt szépségkirálynő, az azóta már háromgyermekes anyuka, Kulcsár Edina eleinte három Braid Me and More szalonnal indult Budapest-szerte. Az Aréna bevásárlóközpontban már ez év elején bezárt az egyik bolt, most pedig nagyon úgy tűnik, hogy a Lehel térhez közeli üzletnek is befellegzett. Edina ma már úgy tudni, hogy csak egy szalont üzemeltet, de lehet sejteni, hogy a gombamód elszaporodott Barber shopok közül a Márk nevével, és arcával fémjelzett boltocska is beváltja a hozzáfűzött reményeket.

A rapper arcát még a logóban is felhasználták (Fotó: TikTok)

Titkos férfibarlang?

Na, de mit is csinálnak a fodrászok, illetve borbélyok egy ilyen üzlethelyiségben? Ősi szakmának mondják, és időszámításunk előttről is találtak bizonyítékokat, hogy bizony már akkoriban is borotválták az arcszőrzetüket az emberek. Majd maradt a jó szokásuk, és a 20. században a borbélyüzlet már egyfajta menedékként is funkcionált a férfiak számára. Ahová pedig a nők nemigen mehetnek be. Érdekes, vajon ezzel a régimódi, de újra divatos eszmeiséggel nyílt meg az üzlet, vagy azért Edina is besétálhat majd a férfibarlangba?

Egy menekülés a zsémbes feleségek és a világ gondjai elől. Egy hely, ahol a férfiak férfiak lehetnek. Olyan hely, ahol lehet valaki.

– olvasható egy, a szakma iránt érdeklődő website-on.

„A borbély olyan személy, akinek a foglalkozása elsősorban a férfiak és fiúk hajának vagy szakállának vágása, ápolása, formázása és borotválása. A borbély munkahelyét «borbélyüzletnek» vagy manapság divatos nevén «barber shop»-nak nevezik.” – áll a borbély, divatosabb nevén barber kifejezés mögött. És ugye a csavar az egészben, hogy míg Edina szerelemprojektjénél a női nem, így itt, a férfi szalonban kifejezetten a férfiak képviselői vannak megszólítva...