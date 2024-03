Mi történt? Öt hónap után bezár Kulcsár Edina hajfonodájának szegedi üzlete

Kulcsár Edina igen sokoldalú: amellett, hogy szépségkirálynő volt, édesanya és üzletasszony is. Még 2018-ban nyitott saját szépségszalont először Budapesten, később viszont tovább terjeszkedett, és az üzlet franchise-zá nőtte ki magát. Így nemcsak a fővárosban, hanem különböző vidéki városban is megtalálható.

Mi történhetett Kulcsár Edina márkaboltjával?

Míg a Kulcsár Edina nevével fémjelzett márka a 2022-es üzleti évet magas nyereséggel zárta, valami mégsem stimmelhet az egyik franchise vállalkozással. Ugyanis a szegedi hajszalon nemrég egy közleményt adott ki, melyben arról tájékoztatja az ottani vendégeiket, hogy hamarosan bezárnak.

Kedves vendégeink, követőink! Üzletünk tulajdonosának döntése alapján a szegedi fodrászatunk március 31-től megszűnik, és csak Kecskeméten működünk tovább, ezért kérünk benneteket, hogyha vásároltatok nálunk ajándékutalványt, és még nem használtátok fel, jelezzétek felénk, és visszatérítjük az árát. Időpontfoglalásra már nincs lehetőségetek!

– írták a szalon oldalára, ami meglepő módon öt hónap után be is zárja kapuit. Bár valószínűleg Edinát érzelmileg rosszul érinti a bolt bezárása, de többi üzlete továbbra is komoly népszerűségnek örvend.

Üzlet mellett anyaság

Amellett, hogy sikeres vállalkozó, Kulcsár Edina gondoskodó édesanya is, aki pár hete jelentette be, hogy második gyermekét várja férjétől, G.w.M-től. Így sokszor elgondolkodik azon, gyermekei majd milyen szakmát választanak, mi lesz belőlük.

– Annyit agyalok a gyerekeimen… Mi járhat éppen a fejükben? Mi van a kis lelkükben? Mivel tudnám őket segíteni? Nagyon ismerni kell őket, hogy egy szülő megfelelően tudja terelgetni a gyermekét és ez hatalmas felelősség. Sokszor talán túlságosan is sokat agyalok rajtuk. Medox jelenleg azt mondja, hogy építész lesz és tudom, hogy meg is van hozzá a kellő esze, de Nina már sokkal nehezebb lesz. Jelenleg azt mondanám, hogy modell vagy színésznő lesz, de nyilván nagyon örülnék, ha valami másban is gondolkozna. Egy biztos, hogy kellően törtető és talpraesett ahhoz, hogy elérje majd, amit szeretne – árulta el Kulcsár Edina.