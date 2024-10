Sallai Nóra férje megszólalt; egy ápoló a színésznő állapotáról beszélt

Horváth Éva tiszta vizet öntött a pohárba

Az egykori szépségkirálynő és modell, Horváth Éva már jó ideje kétlaki életet él a családjával, hiszen hol Balin töltik az idejüket, hol Magyarországon. A kalandjaikról rendszeresen beszámol a híresség a közösségi oldalán, nemrég pedig egy izgalmas feladatot talált ki a követőinek: meg kellett tippelniük, hogy hova utazik legközelebb.

Horváth Éva annyit elárult, hogy egy izgalmas helyről van szó, ahol még nem járt, és elvileg 10 órás repülőutat kell megtenniük Baliról. Hozzátette még azt is, hogy kicsit aggódik azért, hogy vajon mit fog enni a kisgyermeke. Ezek alapján kellett megmondaniuk az embereknek, hogy hova utaznak a családjával, most pedig végre kiderült a válasz, nincs több titkolózás.

Jól tippeltetetek, Japánban landoltunk. Sok videót és képet fogok feltenni annyit elárulok , hogy nagyon -nagyon érdekes hely. Olyan pörgés van, hogy én még a világon nem láttam. Nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is jól elfáradtunk. Az utunk Baliról pedig képzeljétek 20 óra volt

– írta Horváth Éva a posztjához.

Horváth Éva Japánba utazott (Fotó: MW archívum)

Nánási Pálnak volt miért aggódnia

Felkerült a Nánási család vlogjának, a Nánázsiának a legújabb epizódja, amelyen már csak az édesanya látható. Ekkor Micike, Vencel és Nánási Pál már hazautaztak Magyarországra, így Nórinak az utolsó szakaszt a gyermekei nélkül kellett kibírnia. Bár nem volt egyszerű, azért igyekezett így is kalandokba csöppenni.

A forgatási időn kívül ezért két barátnőjével elhatározták, hogy kimennek a partra strandolni. Megkérték a taxis tuktuk vezetőket, hogy vigyék el őket egy jó helyre. Ekkor azonban a lányok nagyon megrémültek, mert a férfiak hosszú percekig tanakodtak, veszekedtek azon, hogy hová kellene őket vinni. Ördög Nóra fejében megfordult, hogy valami rosszra készülnek, és a közelben lévő asszonyok is félve pillantottak a jelenetre. Eszükbe jutott, hogy ebből akár nagyon nagy baj is lehetne, hiszen el is rabolhatnák őket. Szerencsére azonban nem lett semmi baj: elvitték őket egy helyi strandra, és nagyon jól érezték magukat. Énekeltek, táncoltak, a buli pedig fergeteges lett.