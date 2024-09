Kulcsár Edina vallomása: elárulta, hogy a pénzéért ment-e hozzá G.w.M-hez

Kulcsár Edináról sokan azt gondolták, hogy érdekből van G.w.M-el, ám az idő beigazolta a szerelmüket: azóta is boldogok, hogy egymásba szerettek. Azóta pedig már két közös gyermekük is született. Edina 24 órán át elérhető Insta-sztorijában most arról nyilatkozott, hogy miért is kezdett bele a kapcsolatba annakidején a férfival.

A sztáranyuka eloszlatta a kételyeket Fotó: Szabolcs László

A kapcsolatunk elején sokan gondoltak sok mindent. Többek között azt, hogy én azért vagyok vele, mert ő "G.w.M" és a pénz meg a hírnév hű de fontos. Mondanám, hogy ez volt a sorban a legutolsó dolog, de alapvetően ez a szempont még csak a sorban sem kapott helyet, mert engem kicsit sem érdekelnek ezek, hiszen ő előtte is boldogultam ilyen tekintetben egyedül

- kezdte Kulcsár Edina.

Én őt, mint Varga Márkot szerettem meg. A lelkét, a szívét, azt amilyen ő, és ahogyan velem bánt és bánik a mai napig. És a munkához való hozzáállását és alázatát, már csak a kapcsolatunk közben tapasztaltam. Nagyon felnézek rá és csodálom a tehetségét, és a zene iránti szeretetét. Sokszor még a klipjeit is ő találja ki. Nem tudom, ki mennyire tudja, de sok előadónak elkészítik a zenei alapot, megírják a szöveget, felveszik nekik a stúdióban és készen átadják. A férjem mindent magának csinál. Szerintem ha tudná, még a klipet is ő venné fel. De például a vágásból szintén kiveszi a részét

- áradozott a rapper tehetségéről a családanya.