Ez komoly? Ezt tette Oláh Gergő a Sztárban Sztár All Stars miatt

Egyre közelebb a Sztárban Sztár jubileumi, All Stars évadának vége, hamarosan kiderül, ki emelheti magasra a hatalmas dicsőséggel járó trófeát. Mindenki szeretne győzni, Oláh Gergő is, aki az elmúlt hetekben többször kapott maximális, vagyis 40 pontot a zsűritől.

Oláh Gergő a Sztárban Sztár jubileumi évadában már többször is maximális pontot kapott Fotó: Bors

Oláh Gergő mindent megtesz a győzelemért

Elképesztő átalakulások, érzelmes, sokakat megríkató, vagy éppen mindenkit megnevettető produkciók, ez jellemzi a TV2 műsorának All Stars évadát. Oláh Gergő nevéhez is több, emlékezetes előadás fűződik, de ezen a héten is le akarja nyűgözni a zsűrit és a nézőket is. A sztárapuka most elárulta, mindenre képes a győzelemért.

– A Chris Brown produkciómat nagyon vártam, nagyon szerettem volna már egy ilyen nagy, táncos produkciót. Viszont nagyon izgultam, mert azt éreztem, hogy túlvállaltam magam a kondim miatt – mesélte a TV2 kamerája előtt az énekes. – Utána még azt is megtudtam, hogy ráadásul én nyitom majd az adást, na utána még jobban izgultam, alig vártam, hogy megtörténhessen, túl legyek rajta és vége legyen! A legnagyobb megkönnyebbülés volt az eddigi előadásaim után, hogy a jól begyakorolt pózzal vége volt az egésznek. Ezért is nagy öröm volt, hogy sikeres volt, megkaptam a 40 pontot, állva tapsoltak, nagyon jól esett, a kemény munka meghozta a gyümölcsét.

A sztárapuka azt is elárulta, hogy a siker érdekében diétázott is, még sportolt is, futva, énekelve intézte a dolgait azért, hogy bírja szuflával a produkciót, igaz csak egy hétig. Ezen a héten a tinibálvány T. Danny bőrébe bújik.