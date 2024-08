Elképesztő meglepetések! Ezek az énekesek indulnak a Sztárban Sztár All Star évadban

Amióta bejelentette a TV2, hogy idén is lesz Sztárban Sztár, azóta találgatják a műsor rajongói, kik versenyeznek a jubileumi szériában. Idén, a 10. év miatt All Stars évad lesz, vagyis az elmúlt évek legjobb versenyzői mérik majd össze az utánzó tudásukat. A kereskedelmi csatorna nagyon odatette magát, az ikonikus zsűri mellé 24 olyan erős énekest szerződtetett le, akik az eddigi évadokban hatalmasakat alakítottak a színpadon.

A Sztárban Sztár All Stars ikonikus zsűrije már nagyon várja a jövő heti indulást Fotó: TV2

Íme, a Sztárban Sztár All Stars névsora

A 2013-ban indult műsor eddigi 9 évadában számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakulóművész. Meghökkentő produkciókból és vicces pillanatokból egészen biztosan most sem lesz hiány. Az énekesek rengeteg felejthetetlen pillanatot okoztak már eddig is a nézőknek és a zsűritagoknak egyaránt, és a különleges, jubileumi évadra összeállt ítészek már most tűkön ülnek, és várják az elképesztő színpadi show-kat.

Szóval, akik a kiváló szórakozást idén garantálják, a női előadók közül: Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra (az egyetlen női nyertes), Völgyesi Gabi, Sári Évi, Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, de nagy meglepetés a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is.

Peti mellett a férfiak közül szintén örömmel vállalta újra a szereplést: Pál Dénes, Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, Emilio, Szabó Ádám, Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián, Péter Srámek, "Trap kapitány".