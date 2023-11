„Apák, Anyák nem kellene ennek így lennie!” – Oláh Gergő kifakadt, végtelenül szomorú lett

Oláh Gergő számára mindig is nagyon fontos volt a család, ezzel kapcsolatos gondolatait pedig rendszeresen meg is osztja a közösségi oldalain, most azonban egy jóval szomorúbb témában érezte úgy, hogy muszáj kifejtenie a véleményét.

Oláh Gergő szerint elkeserítő a helyzet / Fotó: Móricz István

Az énekes ezúttal is úgy gondolta, hogy legalkalmasabb platform véleménynyilvánítására az Instagram-oldala, ahol hosszasan írt arról, hogy szomorúan tapasztalja, hogy mennyi válás van a mai világban, és hogy ennek a gyerekek isszák meg a levét. Ez most azért is nagyon aktuális téma Gergő életében, mert nemrég maga is arról vallott, hogy feleségével nekik is volt egy mély pontjuk, aminek majdnem válás lett vége.

„Ez most nem lesz vidám!”

Gergő szerdai bejegyzését azzal kezdi, hogy kifejti, ezúttal nem vidám témában fog nyilatkozni, majd elmondja, hogy munkájából adódón rendszeresen beszélget gyerekekkel, több iskolában is tart oktatásokat. Mint írja, neki bármit elmondhatnak, őszintén beszélhetnek vele, tapasztalatai pedig elkeserítőek.

„90%-ban olyan fiatalokkal beszéltem, beszélek, akikkel nem él együtt az apa, vagy épp valami rokonnál lakik, mert sem az anyja sem az apja nem foglalkozik vele, vagy úgy nőttek fel, hogy azt kellett nézniük, hogy az apa vagy élettárs alkoholista vagy éppen szétveri az anyát, rosszabb esetben a gyerekeket is… vagy hogy 1-2 éven belül a sokadik férfi lép be az életükbe… vagy éppen nincs mit enniük, mert az apa nem viszi haza a pénzt…”

– írta, majd külön kiemelte:

Katasztrofális gyermeki, családi sorsok vesznek körül minket…

Az édesapák kevés időt töltenek a családjukkal

Ezt követően az énekes azt is kifejtette, hogy az apukák milyen kevés időt töltenek el a gyermekeikkel, valamint a családjukkal, miután már korán munkába indulnak és csak későn érnek haza.

„Az anyák pedig egyedül vannak, magányosak, keserűek, és így próbálják nevelni a gyerekeket…A házasságok élettelenek…Vagy épp folyamatos hűtlenségek között laknak együtt egy házban…ridegen, érzelmek nélkül…”

Végül azzal zárta sorait, hogy szerinte ezt a problémát lehetne orvosolni.

Apák, Anyák… nem kellene ennek így lennie! A világ egyre sötétebb lesz, egyre keményebb…Egy jól működő, felelősségteljes, összetartó, hűséges családnál nincs és nem lesz nagyobb biztonság a világon! Nincs késő változtatni!

– írta Oláh Gergő.