„Elfoglalták a helyed” – Curtis menyasszonya bevallotta, mással osztotta meg az ágyát a rapper távollétében

Ahogy arról a Bors beszámolt, nemrég óriási volt az öröm Curtis és kedvese, Barnai Judit háza táján miután a rapper megkérte a volt kosaras kezét, aki természetesen igent mondott.

Judie pimasz fotóval üzent a rappernek Fotó: Szabolcs László / Mystery Hotel Budapest / hot magazin

A páros azóta már több részletet is elárult a kapcsolatukról, így derült ki az is, hogy ha Curtis nem változtatott volna a viselkedésén, már nem lennének együtt. Nem is csoda, hogy a szerelemes páron kívül a rajongóik és a barátaik is egyaránt boldogok voltak az eljegyzés hírétől, ezért sokakat meg is lepett a minap, amikor kiderült, hogy Curtis Judie nélkül hagyta el az országot, méghozzá azért, hogy mások mellett L.L. Junior, Hajdú Péter és KKevin társaságában bulizzon.

Curtis menyasszonya, Judie a közös ágyukból jelentkezett be a lebuktató fotókkal

A pasis kiruccanást a Ripost szúrta ki, amiről azóta már sejteni lehet, hogy egy zenei projekt állhat a háttérben, azonban Judie így is odaszúrt kicsit a mesés helyen bulitó szerelmének és egyenesen a közös ágyukból üzente meg neki, hogy kivel osztja meg az ágyát, amíg a haverjaival lóg.

Elfoglalták a helyed

- írta Judie az Instagram-oldalán megosztott fotóihoz, amelyeken természetesen nem mással látható, mint imádott kutyusukkal.

Curtist sem kellett félteni, gyorsan reagált is szerelme üzenetére:

Neki lehet

- fogalmazott a rapper.

