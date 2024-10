Újabb részletek derültek ki Curtis és Judie mesebeli eljegyzéséről

Curtis augusztus végén jegyezte el szerelmét, Judie-t, akivel azóta szinte úsznak a boldogságban. Ugyan az elmúlt években volt néhány mélypont a kapcsolatukban, de mindegyiken sikerült túljutniuk. A rapper most a Család-barát című műsorban osztott meg néhány újabb részletet a lánykérés varázslatos pillanatáról és azt is elárulta, mik a következő tervei.

Újabb részleteket tudhattunk meg arról, hogyan is jegyezte el Curtis Judie-t (Fotó: Szabolcs László / Mystery Hotel Budapest / hot magazin)

Curtis párja mit sem tudott a tervezett lánykérésről, azt hitte csak a Justin Timberlake miatt utaznak Koppenhágába, ám a rapper akkor már eltervezte ez a dániai út még ennél nagyobb élmény lesz kedvesének.

Most voltam először Koppenhágában, egy közös kedvencünk, Justin Timberlake koncertjére mentünk. Nagyon izgatott voltam, hogy sikerül majd. A barátaimnak mondtam, hogy a koncert alatt szeretném őt megkérni, de figyelmeztettek, hogy a biztonsági őrök átvilágítanak majd, és akkor lelepleződöm. Egy másik barátom javasolta, hogy van a városban egy hableányos szobor, amihez egy szép, szerelmes történet fűződik, legyen ott

– mesélte a kamerák előtt az előadó.

Persze ez a romantikus helyszín okozott némi fejtörést is neki, hiszen odaérkezve szembesült csak vele, hogy tele van turistával. Ennek ellenére végül sikerült letérdelnie és feltenni a nagy kérdést, amire persze Judie is örömmel mondott igent, amit a körülöttük állók is tapssal díjaztak.

Curtis koncertekkel teli időszakon van túl, de most megfogadta, életmódváltásba kezd (Fotó: MTVA)

Curtis életmódváltásba fogott

Az énekest már régóta foglalkoztatja, hogy megszabaduljon rossz szokásaitól és némi súlyfeleslegtől is ezzel együtt, ezért úgy döntött, hogy a sűrű nyári koncertszezon után életmódváltásba kezd. Ebben természetesen menyasszonya is segíti, sőt sportolóként nagyon is tudja, mi fán terem az egészséges életmód. Persze biztosan nagy kihívás lesz ez Curtis számára, hiszen míg főzni nem annyira, enni nagyon is szeret.

Az édesanyám rengeteget főzött, öten vagyunk testvérek, ezért kedvelem a házi kosztot, de szívesen járok étterembe is. A magyar mellett az egyik nagy kedvencem a török konyha

– árulta el.

Emellett persze zeneileg is nagy tervei vannak, többek között elmondta, hogy pályája legnagyobb elismerése, hogy a Liszt Ferenc-díjas és Petőfi Zenei Életműdíjas Horváth Charlie nemcsak közös dalt, és videóklipet készített vele, hanem még a koncertjén is fellép vendégművészként.