Curtis ezt halálosan komolyan gondolja

Curtis nagyon megtolta a nyarat, rengeteg fellépése volt, a bulik után pedig természetes volt számára, hogy a fiúkkal beülnek valahova levezetni. Persze ezek a bulik már nyomokba sem hasonlítanak a pár évvel ezelőtti elhajlásokhoz, a zenész ugyanis nagyon sokat változott amióta összejött Barnai Judit kosárlabdázóval, de azért mégis elfogyott egy két, három ital, ami bizony komoly szénhidrát bevitelt jelent. Curtis el is kezdett szépen kikerekedni...

Curtis kikerekedett az utóbbi időben (Fotó: Kocsis Zoltán)

Curtis harca

A zenész tisztában van azzal, hogy színpadi emberként fontos a megjelenése, és az sem elhanyagolható tény, hogy a kedvese profi sportoló, és mint ilyen tökéletes testtel rendelkezik. Curtis meg is hozta a döntését: le kell fogynia, minél gyorsabban. Az ügy érdekében a híresség első közben az alkoholt tette le, diétás életmódot folytat és most már edzőterembe is jár, ahol minden erejét összeszedve edz. De hiába megerőltető a feladat, a zenész pontosan tudja, hogy a végeredménnyel nem csak ő, hanem a környezete is elégedett lesz.

Curtis megerőltető edzéseken vesz részt (Fotó: Instagram)

Eltökéltség

Curtis arról eddig nem beszélt, hogy pontosan hány kilótól szeretne megszabadulni, vagy hogy mennyi izmot szeretne felkapni magára, ennek pedig egyetlen oka lehet: nincs kitűzött cél, valószínűleg akkor érzi majd azt, hogy elérte amit szertett volna, ha belenéz a tükörbe és egy olyan férfi néz vele szemben, aki jól érzi magát a saját bőrében. Hogy ez a pillanat mikor jön el, azt majd eldönti az idő. Mindenesetre nem lennénk meglepve azon, ha jövő nyáron már egy sokkal fittebb rapper állna a fesztiválok színpadján, mint akit idén láttunk, és minden bizonnyal Curtis jegyese is örömmel fogadja majd a változást. Egy biztos, a zenész lelkiismeretesen, mindent megtesz a változás érdekében.