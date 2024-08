„Igen!” – Curtis eljegyezte a barátnőjét – Fotó

Curtis eljegyezte a szerelmét! A rapper és kosárlabdázó kedvese Koppenhágába utaztak, ahol nemcsak a pihenésé volt a főszerep, de bizony a romantikáé is. Curtis ugyanis feltette a nagy kérdést Barnai Juditnak, aki a képek tanúsága szerint nagy örömmel mondott igent. A páros természetesen megmutatta az eljegyzési gyűrűt is, és hát kijelenthetjük, hogy a zenész megadta a módját a lánykérésnek...

Curtis eljegyezte kosárlabdázó kedvesét (Fotó: Szabolcs László)

Curtis Koppenhágában jegyezte el Juditot

Az örömteli pillanatról két fotót is megosztottak a szerelmesek. Az elsőn Judie-t és a gyűrűt láthatjuk, míg a másikon már azt, ahogy az újdonsült menyasszony egy puszit nyom vőlegénye arcára.

A legjobb dolgok mindig váratlanul történnek... Igen!

– írta a fotóhoz Judit, aki még csak pár perce jelentette be a nagy hírt, de már most özönlenek a gratulációk. Ezzel pedig a páros tökéletesen rácáfolt azokra a rosszindulatú pletykákra is, amelyek az utóbbi időben keringtek róluk az interneten.