„Diana emlékére” – egy ország fakadt sírva attól, amit Vilmos herceg tett

Vilmos herceg megható, néhai édesanyjára, Diana hercegnére emlékeztető pillanatokat mutatott egy volt hajléktalan drogfüggővel való érzelmes találkozás során.

Fotó: KGC-178 / Northfoto

Az ITV új, kétrészes dokumentumfilmjében, a Vilmos herceg: Véget vethetünk a hajléktalanságnak ( Prince William: We Can End Homelessness) című filmben a királyi család kilenc hónapos útját követték nyomon, és a nézők bizony sűrűn nyúltak zsebkendőért már az első rész alatt is.

A dokumentumfilm az Egyesült Királyság súlyos hajléktalansági válságának kezelésére tesz ígéretet, amelyet „az emberemlékezet óta legsúlyosabb hajléktalansági válságnak” neveztek. Mivel több mint 350 000 embernek nincs állandó otthona, Vilmos herceg azt az ambiciózus célt tűzte ki, hogy öt éven belül megoldja a problémát különböző városokban.

A szkepticizmus ellenére – beleértve egy embert, aki azzal hívta ki őt, hogy „remélem, komolyan gondolja” – sokan dicsérték a trónörökös erőfeszítéseit az interneten. Az egyik néző például azt csodálta, hogy hajlandó szembenézni a kritikával:

„A legjobb dolog Vilmosban, hogy nem riad vissza a kritikától. Megérti a kiváltságos helyzetével szembeni kritikát, foglalkozik vele, és így is folytatja”.

Ezzel arra utalt, hogy Vilmost sokan bírálták azért, amiért a három otthonával és a 135 ezer hektáros, cornwalli birtokkal kampányol a szegénység és a hajléktalansás ellen.

Egy másik hozzászóló a büszkeségét fejezte ki, mondván:

„Vilmos herceg megpróbál véget vetni a hajléktalanságnak. Az édesanyja büszke lenne rá. Legalább megpróbál tenni valamit ellene. #PrinceWilliam #Homelessness”.

Az eddigi beszámolók szerint a közönség körében mély érzelmeket váltott ki a sorozat október 30-án bemutatott első része.

„Szeretett Vilmos herceg, imádott édesanyja lelke, micsoda abszolút legenda”

– fogalmazott például egy újabb hozzászóló.

A filmben jól látható, hogy Vilmos herceg nem tudta elrejteni örömét, amikor egy hajléktalanközpontban tett szívmelengető látogatása során felidézte a szeretett, néhai édesanyjával, Diana hercegnével készült gyermekkori fotókat.

Amikor egészen kicsi vagy, azt gondolod, hogy az élet csak az, amit magad előtt látsz

– osztotta meg melegséggel, és azt is elmondta, hogy csakis Diana hercegné hatásának köszönheti, hogy tisztában van azzal, hogy vannak náluk kevésbé szerencsések emberek.

Anyukám miatt nőttem fel, és láttam meg, hogy a palota falain kívüli nehéz élet nem csak egy állítás – ez tény.

Manapság a herceg a saját gyerekeit is beavatja az utcai élet rideg valóságába, és igyekszik átadni azokat a felbecsülhetetlen értékű leckéket, amelyeket az édesanyjával töltött időkben tanult – és bevallja, hogy „inspirációt” és „útmutatást” merít abból, amit a Dianával töltött korai időkben tanult

– írja a Mirror.