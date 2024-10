Megtört a jég: Mégis van visszaút Harry herceg számára?

Harry herceg összetűzésbe került Vilmos herceggel, miután a Tartalék című könyvében titkokat közölt a királyi családdal kapcsolatban, a nyilvánosság előtt a testvérpár azóta sem beszélt egymással. A Harry herceg 40. születésnapjára küldött születésnapi üzeneten kívül, amelyet Károly király, Vilmos herceg és Katalin is megosztott.

Vilmos herceg új dokumentumfilmjében idézte fel gyermekkori emlékét; mikor édesanyjuk először vitte őket olyan helyre, ahol rászorulókkal találkozhattak Fotó: Getty Images / hot magazin

Vilmos herceg megemlítette testvérét a dokumentumfilmjében, amely a hajléktalanság megszüntetéséért folytatott küzdelemről szól. A herceg megható emléket osztott meg, amikor édesanyja őt és testvérét is elvitte a The Passage nevű jótékonysági szervezethez, amely segíti a hajléktalanokat és kiszolgáltatott helyzetben lévőket - írta a Monsters and Critics oldala.

Édesanyám elvitt a Passage-be; Harry-t és engem is odavitt. 11 éves lehettem akkor, talán 10. Még soha nem jártam ilyen helyen és izgultam, hogy mire számítsak.

A látogatásról készült fényképen a fiatal hercegek láthatók, miközben Harry édesanyjuk, Diana hercegné ölében ül és mindketten mosolyognak a kamerának.