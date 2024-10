Kiszivárgott Vilmos herceg családi titka, erre készülnek a gyerekekkel

Katalin hercegné és Vilmos herceg izgalmas halloweeni terveket szövögetnek, amibe természetesen a legkisebbeket is bevonják. A kicsiknek két héten át tartó iskolai szünete van november 4-ig, ezért a szülők valószínűleg lassítanak a tempón és nem foglalkoznak királyi kötelezettségeikkel, hogy minél több időt töltsenek együtt a gyerekekkel ebben az időszakban.

Katalin is imád mókázni! / Fotó: Northfoto / hot magazin

Az már korábban kiderült, hogy Katalin kedveli a halloweeni hagyományokat. Tavaly például a hírek szerint elvitte a gyerekeit a környéken édességet gyűjteni. 2019-ben pedig helyi boltokban látták Halloween-jelmezeket vásárolni a családot. A hercegné gyermekkori élményei is meghatározóak lehettek, hiszen édesanyja, Carole Middleton is nagy rajongója volt az ünnepnek, és a gyerekeit rendszeresen vitte édességvadászatra. Carole szerint a Halloween "az ősz fénypontja", amelynek hagyományait továbbadta a családjában.

Vilmos is hasonlóan érez, nem veti meg a szórakozást családjával! Az idei nagy nap talán kicsit más lesz a királyi család számára, mivel Katalin nemrég fejezte be a kemoterápiás kezelését, szeptemberben megkönnyebbüléssel közölte, hogy jól van, bár a teljes gyógyulásig vezető út hosszú. A háromgyermekes anyuka minden lépését követi a nyilvánosság, de szerencsére látható, hogy egyre energikusabb a hercegné, aki a betegség hatására átértékelte életét, és most már minden kötelezettséggel szemben a családját részesíti előnyben - írja az instyle.com.