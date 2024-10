„A gyerekek sírnak minden este, hogy hol vagyok” – Kucsera Gábornak nehéz összeegyeztetni a családot és a Dancing with the Stars-t

A Dancing with the Stars 5. évadában Kucsera Gábor Stana Alexandra párjaként lép parkettre, így már teljes lázban égnek a szombati első adás előtt. Emellett azonban az olimpikonnak rengeteg teendője van és persze helyt kell állnia férjként és édesapaként is, ami cseppet sem egyszerű feladat. A Tények Plusznak most elárulta, hogyan tud egyensúlyozni a család és próbák között.

A Dancing with the Stars 2024-es évadában Stana Alexandra Kucsera Gábor oldalán lép majd színpadra Fotó: TV2 / hot magazin

Stana Alexandra és Kucsera Gábor próbái nagyon jó hangulatban telnek, ugyanis kiderült, hogy már régebb óta ismerik egymást, ami miatt nem volt nehéz megtalálni a közös hangot.

Már régebb óta ismerjük egymást Szandival, egy társaságba jártunk, szóval nagyon vidámak a táncpróbáink

– árulta el a sportoló.

Persze a kajakozó gyerekei ennyire nem örülnek annak, hogy ez édesapjuk ilyen sokat van távol esténként, de amióta Tápai Szabina és Kucsera Gábor kibékültek, igyekeznek minden nehézséget megoldani együtt, így van ez most is.

Mivel nagyon sok elfoglaltságom van, ezért általában este fél kilenctől éjfélig szoktunk próbálni. A gyerekek sírnak minden este, hogy hol vagyok. Szóval nagyon boldogok emiatt. Amikor mondtam Beninek, hogy elmennék a Dancing-be csak rám nézett és annyit mondott, hogy te táncolni? Inkább ne. De természetesen Szabinával megbeszéltük és mondta, hogy menjek nyugodtan

– mesélte a sztárapuka.

Tápai Szabina Kucsera Gábor helyett is igyekszik helytállni a családban a műsor alatt Fotó: Czerkl Gábor

Kucsera Gábor nem a Dancing with the Stars-ban táncol először

Bár sokan nem gondolnák a sportolóról, de már korábban is volt dolga a társastánccal. Igaz, inkább édesanyja jóvoltából, mintsem önszántából húzott tánccipőt, de úgy tűnik, most hasznát veszi a Dancing with the Stars versenyzőjeként.

Édesanyám úgy gondolta, hogy egy kis művelődés is kell az életembe, amikor még fiatal sportoló voltam. Szerintem még általános iskolás lehettem és egy nap pihenőm volt, a vasárnap, de ő a Kőbányai Művelődési Házba beíratott társastáncra reggel fél nyolctól. Nagyon boldog voltam mondhatom, de mindig mentem reggel és még vizsgáznom is kellett belőle. Szóval ennyi a táncos múltam, több mint 20 évvel ezelőttről

– vallotta be nevetve.