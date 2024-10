Kucsera Gábor hat kilót fogyott a Dancing with the Stars próbáin: „Fájnak az ízületeim, az izmaim, de élvezem!”

Amióta szerepelt A Nagy Duett című műsorban, volt egy rossz érzése a sztárapukának a szerepléssel és a színpaddal kapcsolatban. Kucsera Gábor ezért is örült a TV2 felkérésének, hogy szerepeljen a Dancing with the Starsban. Mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy leszámoljon a félelmével.

Kucsera Gábor korábban el se tudta képzelni, hogy egy műsorban táncolni fog Fotó: TV2

Kucsera Gábor: Azért már el-elkap a táncos lendület!

Az olimpikon nem tagadja, hogy a DWTS első próbáján elgondolkozott rajta, hogy mit keres ott. Kucsera Gábor saját bevallása szerint sosem volt az a típus, aki a bulikban tánctudásával hívta fel magára a figyelmet.

– Sőt! Én a bulikban mindig a bárpultot támasztottam, a tánc nem volt az én világom – kezdte lapunknak a népszerű kajakos.

Az esküvőnkön is elmaradt az a bizonyos első közös tánc, Szabinának már nagy volt a pocakja, de ha nem lett volna, én akkor sem akartam volna mások előtt produkálni magamat. Tavaly még nemet is mondtam volna a felkérésre. De most, hogy újra összeraktuk a családot, rendbe hoztuk a házasságunkat, úgy voltam vele, hogy szembe kell nézni a félelmekkel. Mert A Nagy Duett óta bennem volt egy rossz érzés a színpaddal, a szerepléssel kapcsolatban.

A sztárapuka számára bármennyire ingoványos talajnak tűnt az egész, az elmúlt hetekben belevetette magát a próbákba.

– Szandit (Stana Alexandra) már régóta ismerem, egy társaságba jártunk korábban, drukkoltam, hogy őt kapjam partnernek és be is vonzottam. Nagyon jó tanár, türelmes velem és kemény is tud lenni és nálam mindkettőre szükségem van – nevet.