Stana Alexandra elárulta: Kucsera Gábor lóg a táncpróbákról

Jön a Dancing With The Stars! Kucsera Gábor is megmutatja október 26-tól, hogy mit tud a táncparketten, ugyanis Stana Alexandra oldalán ő is bemutatkozik a legújabb évadban. Már nincs sok vissza az első élő show-ig, éppen ezért a párosok gőzerővel próbálnak reggel és este is. Azt viszont kevesen tudják, hogy a kajakos „komoly” táncos múlttal is rendelkezik, ugyanis gyerekként versenytáncra járt, és még oklevelet is szerzett. Mondjuk, azt is bevallotta, hogy a legkevésbé sem élvezte azt az időszakot, csakis édesanyja kedvéért járt el vasárnaponként a próbaterembe. Lehet, hogy pont ez lesz Kucsi ütőkártyája, és majd mindannyian nagyokat nézünk, amikor parkettre lép. Mondjuk ahhoz, hogy leessen a nézők álla, hosszas próbák várnak rá, már amennyiben nem mondja le azokat.

Kucsera Gábor lóg a Dancing with the Stars próbáiról? (Fotó: Ladóczki Balázs)

Kucsera Gábor elfáradt a próbákban

Mint ahogy azt említettük, alig 10 nap múlva elstartol a Dancing with the Stars, ez pedig azt jelenti, hogy a versenyzők többet próbálnak, mint valaha. Már, ha megjelennek ugyebár a próbákon...

Stana Alexandra Instagram-oldalára feltöltött videójában elárulta, hogy Kucsera a napokban lemondta a felkészülésüket, ráadásul amikor megjelent, akkor is inkább pihent. Természetesen a táncosnő viccesen jegyezte meg ezeket a dolgokat, de látható, hogy a kajakos tényleg nagyon fáradt, és az sem hozza lázba, hogy két gyönyörű nővel táncolhat...

Gábor, igazából a mai próbán rád vár mindenki. Itt van Luca barátnőm, aki táncos, és itt vagy te, ebben az állapotban. Tegnap pihentünk egész nap, mert ugye Gábor lemondta a próbát, és most sem használható. Miért?

– tette fel a költői kérdést Alexandra, amire a kajakos csak annyit mondott: néha pihennie is kell, és különben is, ő csak az esti edzést mondta le, Stana pedig a reggelit.

Mindenesetre mi nagyon kíváncsiak vagyunk, milyen produkcióval nyűgőzi le a nézőket és a zsűrit a páros.