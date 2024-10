Nagy ijedtség a Dancing with the Stars próbáján, lesérült az egyik versenyző

Október 26-án immár ötödik évadával érkezik a TV2 nagy sikerű showműsora, amelyben hírességek profi táncpartnereikkel állnak színpadra hétről hétre. A Dancing with the Stars idei évadában Kamarás Norbert, vagy ahogy eddig a legtöbben ismerték: Éjjel Nappal Budapest Lali is szerepelni fog Sebesi Daniella oldalán. A versenyző bízik benne, hogy végre ki tud lépni a kicsit bugyutább karakterből, amit eddig láttak tőle és megmutathatja egy komolyabb oldalát.

Kamarás Norbert örül, hogy szerepelhet a Dancing with the Stars műsorban (Fotó: TV2)

Minden próbára izomlázzal érkezik a Dancing with the Stars sztárja

Kamarás Norbert mindig is imádott táncolni, ezért nagyon örül, hogy szerepelhet a TV2 műsorában. A Dancing with the Stars versenyzője alig várja a szombati, első adást, hogy bizonyítson a zsűrinek, a nézőknek, de legfőképpen önmagának.

– Minden buliban én vagyok az, aki elsőként kezd el táncolni – kezdte nevetve a Borsnak Norbi. – De persze itt nem diszkótáncot kell táncolni, hanem sokkal komolyabbakat. Nem gondoltam, hogy itt ennyi mindenre kell egyszerre figyelni, a kéztartásra, lábtartásra, a lábfejemre, a lépésekre. Szóval miközben minden nap ezer dolog jár a fejemben, a próbára ki kell tisztítanom a fejem, mert egy kipillantás a koncentrációból és már rá is léptem a partnerem lábára, vagy úgy kiesek a táncból, hogy nem tudok visszazökkenni a koreográfiába. Nagyon ott kell lenni!

Az életművész versenyző szívét-lelkét beleteszi a gyakorlásba, és annak ellenére élvezi táncolást, hogy még egyszer sem tudott úgy belépni a próbaterembe, hogy ne fájt volna valamije.

Szerintem már mindenem fájt, a vállam, most éppen a nyakam, a lábaimról nem is beszélve. Sőt az egyik próbán egy emelésnél olyan éles fájdalom nyilallt a korábban már műtött térdembe, hogy azt hittem megint elszakadt benne a szalag. Szaladtam is MRI-re, szerencsére nem szakadt el, csak hirtelen a tánc miatt olyan igénybevételnek van kitéve, hogy nem bírta, most azt külön edzeni kell. Eszembe se jutott, hogy feladjam, nagyon szeretnék tényleg mindenkinek bizonyítani.

Kamarás Norbi a Dancing with the Stars-ban igyekszik megmutatni a komolyabb oldalát (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Nem féltékeny a párja

A Dancing with the Stars versenyzőjének legnagyobb támasza a párja, Kármán Odett, aki mindenben támogatja szerelmét.