Komoly döntést hoztak kapcsolatukról a Nyerő páros sztárjai

Sokáig Pest szívében élt a szerelmespár, ám amióta véget ért az Éjjel-Nappal Budapest, beleszagoltak a vidéki életbe. Talán ez az új érzés hozta meg Kamarás Norbert és Kármán Odette kedvét: decemberben lelkesen kezdik a hangolódást az ünnepekre.

A karácsonyfát közösen díszítette fel Kamarás Norbert és Odette - Fotó: Szabolcs László

– Amikor még Pesten laktunk, Norbival megbeszéltük, hogy ne nagyon ajándékozzunk, csak legyünk együtt, meg a családdal. Nem is nagyon díszítettünk, sőt szerintem karácsonyfánk se volt. Viszont ahogy telik az idő, egyre jobban szeretjük az ünnepi készülődést. Nemrég épült meg a házunk vidéken, és már az építkezésnél is külön szempont volt az, hogy legyen hely a díszeknek, és úgy alakították ki a házat, hogy az égők is könnyen felrakhatók legyenek. Norbi már fel is díszítette az egész házat kívülről, a belső dekorálás pedig az én feladatom – kezdte a hot!-nak Odette.

Kamarás Norberték rájöttek: nem működik az ingázás

Mozgalmas időszakon vannak túl, de végre a saját közös otthonukban várhatják az év végét. Az ingázás miatt azonban újabb döntésre szánták el magukat.

– Az elmúlt másfél év az az építkezésről szólt. Egészen addig a szüleimnél laktunk, szintén vidéken, onnan menedzseltük az építkezést, a forgatásokat meg az összes pesti ügyünket. Pár hónapja készült el a házunk, egyből be is költöztünk – vette át a szót Norbi. – Most már másfél éve vidéken vagyunk, de látjuk, hogy ez az ingázás hosszabb távon nem működik.

Nagyon szeretünk otthon lenni a nyugiban, mesés a környék, jó érzés lelassulni. Viszont az nem igazán jó, hogy egy fodrászhoz, egy körmöshöz vagy akár csak egy fél órás ügy miatt oda-vissza két órát kell utazni.

Ezért az a terv, hogy még idén visszaköltözünk Pestre.

„Túlaggódom azt is, ha a négyéves keresztfiam nálunk alszik”

A lakás már készen is áll a költözésre, azonban a vidéki házról sem szeretnének lemondani. Norbiék ezért a pesti otthonukat tekintik majd a bázisuknak, a mostani házukba pedig akkor mennek, ha egy kis nyugalomra vágynak.

Szívesen vesznek részt karácsonyi programokon - Fotó: Szabolcs László

– Valójában már akkor tudtuk, hogy visszajövünk majd Pestre, amikor elkezdtük vidéken az építkezést. Viszont annyira a szívünkhöz nőtt az a kis ház, hogy mindenképp meg szeretnénk tartani. Hétvégi ház lesz belőle, ahol lehet, hogy majd akkor fogunk életvitelszerűen élni, ha idősebbek leszünk – ecsetelte Odette.

A fiatalok tehát egyfajta kétlaki életet élnek mostantól, és bár többször szóba került már köztük a családalapítás, egyelőre nem érzik azt, hogy eljött volna az ideje.

– Odette egyelőre a karrierjére fókuszál, én meg jelenleg túlaggódom azt is, ha a négyéves keresztfiam nálunk alszik. Szóval, még nem állunk készen, de jól is van ez így, nem sietünk sehova – magyarázta Norbi.

Beindult a vőfélybiznisz Norbi az utóbbi években vőfélyként is kipróbálta magát, ami egyre jobban megy neki. Már most rengeteg foglalása van a jövő évre! – Az elején azért még nem nagyon éreztem ezt az egészet, de most már a sokadik esküvőnél szereztem annyi rutint, hogy azt mondhassam: jól megy, és szeretem csinálni. Mindenképp szeretnék ezzel foglalkozni a jövőben! – mondta lelkesen.

Vissza a gyerekkorba! Odette egész gyerekkorát végigkísérte a korcsolyázás, ezért nagyon örült, amikor újra korit húzhatott a lábára. – Amikor megtanultam járni, már kértem is egy görkorit! De jégre is mentem a tél szinte minden napján. Amikor befagyott a tó vidéken, apukámmal együtt róttuk rajta a köröket, tehát nekem ez a fotózás visszahozta a gyerekkoromat – ecsetelte.