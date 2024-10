Brutálisan dögös: Horváth Gréta szexi csipkében mutatta meg fogyása utáni tökéletes alakját

Ahogy azzal a Bors már több ízben is foglalkozott, Horváth Gréta bámulatos átalakuláson ment át az az utóbbi időben, hiszen legalább 30 kilótól sikerült megszabadulnia, testét pedig még plasztikai beavatkozásokkal is tovább tökéletesítette.

A sztármami utóbbi miatt sok támadást is kapott, de többször is elmondta, hogy a műtétek nélkül hiábavalónak érezte volna a fogyását, és nem tudta volna élvezni a kemény munkájának a gyümölcsét, hiszen még így is egy olyan test nézett vissza rá a tükörből, aminek nem tetszett.

Így hát nem is nagyon foglalkozik a rosszindulatú megjegyzésekkel, ami látszik is rajta, hiszen átalakulásának köszönhetően csak úgy ragyog az önbizalomtól, ami minden fotóján látszik. Egyik legfrissebb képén például nem is visel mást, mint egy szexi szatén hálóinget, fekete csipke köntössel, ami remekül kiemeli formás alakját.