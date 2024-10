„Atya ég, de gyönyörű vagy” – Csuti 13 évvel fiatalabb szerelme átlátszó fekete csipkében mutatta meg tökéletes alakját

Szabó András, azaz Csuti barátnője, Sudár Bianka szépsége nem új keletű, hiszen világ életében odafigyelt az egészsége, emellett pedig edzőként is dolgozik, így a rendszeres edzést sem hanyagolja.

Csuti és Bius imádják egymást Fotó: SZL

Előnyös adottságaival pedig Bius is tisztában van, hiszen már szépségversenyeken is megmérettette magát, méghozzá komoly sikerrel, 2018-ban például a Miss Balaton döntőse volt. Szerelmével, Csutival már lassan két éve alkotnak egy párt, egy ideje pedig már együtt is laknak, így a különféle eseményékre is gyakran érkeznek együtt.

Csuti szerelme mindenkit elkápráztatott a szépségével

Csakúgy, mint a napokban tartott Inspiráló Nők Díjátadóra is, ahol a fiatal szépség egy lélegzetelállító fekete estélyiben jelent meg, amelynek felső része mélyen dekoltált, fekete csipke volt. A ruha pedig kiemelte az edző tökéletes alakját, nem is csoda, hogy Csuti még egy csókot is lopott tőle.

Szerelme mellett Bianka követői is nehezen találják a szavakat szépsége láttán, a fotók alatt szabályosan felrobbant a komment szekció.

„Meseszép is vagy Bius!”

„Atya ég, de gyönyörű vagy…”

„Aztaaa, elképesztően gyönyörű vagy Bius!”

„Bius!!! Úristen meseszép vagy”

– írták mások mellett.