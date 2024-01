Meggyes Dávid sem tudná őket megkülönböztetni: Horváth Gréta szinte teljesen Stana Alexandrára műttette magát

Mint az Aladdin két Jázmin hercegnője! Elképesztő a hasonlóság Stana Alexandra és Horváth Gréta között, és ez persze a kommentelőknek is feltűnt. Alexandrát annak idején a Dancing with the Stars-ban ismerte és szerette meg az ország, már akkor is dögös fekete démonként szántotta fel a táncparkettet.

Horváth Gréta és Stana Alexandra között elképesztő a hasonlóság (Fotó: Instagram)

Horváth Gréta pedig rengeteget változott az elmúlt években. Nem kevesebb, mint 28 kilót fogyott, és a haját is feketére festette. Elmondhatjuk, hogy még soha életében nem volt ennyire dögös, nem csoda, hogy büszkén mutatja meg az alakját.

Mint két tojás

A netezőknek azonban nemcsak az tűnt fel, hogy Gréta igazi bombázó lett, hanem az is, hogy a megszólalásig hasonlít Alexandrára, aki szintén a legcsinosabb magyar hírességek egyike, a Dancing alatt pedig Marics Petivel is összeboronálták.