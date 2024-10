Akár egy görög istennő: szexi ruhában villantotta meg formás melleit Köllő Babett – fotó

Köllő Babett pillanatok alatt az ország egyik legismertebb embere lett, amikor feltűnt a Feleségek luxuskivitelben című műsorban, népszerűség pedig azóta is töretlen.

Köllő Babett kirobbanó formában van Fotó: Nagy Zoltán

Amit mi sem bizonyít jobban, minthogy az egyre bokrosabb színházi elfoglaltságai mellett a TV2 több produkciójában is láthattuk már, mások mellett volt már a Sztárban sztár leszek! mestere is. Az sem titok, hogy a gyönyörű 45 éves színész-műsorvezetőért megőrülnek a fiatal férfika, azonban az ő számára csakis férje létezik.

Köllő Babett szexi fotója felrobbantott az Instagramot

Ez persze még nem jelenti azt, hogy időről időre ne osztana meg magáról szexi fotókat az közösségi oldalán, ahogy azt tette most is, szexi képe pedig azonnal meg is mozgatta követpi fantáziáját. Ez persze érthető is, hiszen Babett egy testhez simuló, mélyen dekoltált visel, ami bizony nem sokat bíz a képzeletre. Nem is maradtak el a dicsérő szavak:

"Nagyon szép vagy!"

"Hiába jó bige vagy"

"Ragyogóan gyönyörű szép vagy"

"Fantasztikusan nézel ki!"

- írták mások mellett.

Itt pedig a csodás látványt is megnézheted: