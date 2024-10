Tényleg ilyen valójában Köllő Babett? A lánya most lerántotta róla a leplet

Köllő Babett egy közkedvelt sztár, aki a szépségével, kedvességével és humorával bárkit pillanatok alatt levesz a lábáról még képernyőn keresztül is. Nem csoda, hogy ilyen sok rajongója van, hiszen ő egy olyan híresség, aki mindig őszintének és emberségesnek tűnik – ráadásul sokszor bebizonyította már, hogy a hírneve ellenére igazából ő is pontosan olyan, mint bárki más.

Köllő Babett / Fotó: Szabolcs László

Most egy olyan videóval jelentkezett a közösségi oldalán Köllő Babett, ami megmutatja, hogy milyen is ő valójában. A lánya készítette a felvételt, amin az látható, hogy a híresség néha elfelejt felöltözni, vagy éppen nincs ideje rá, azért alkalmanként pizsamában indul el otthonról – a gyermekét is így vitte nemrég suliba.

Na jó! Szokott valaki hasonló dolgokat művelni? 😂 Egyszerűen néha olyan rohanás van,hogy nincs idő felöltözni.Mondjuk én simán dolgozni is el szoktam menni pizsiben😂 Úgyis átöltözöm ott😂 Várom kommentben a fura szokásaitokat! Elő a farbával! 😂

– írta Köllő Babett a poszthoz.

A kommentelők visszajelzései alapján másokkal is meg szokott történni ez, sőt, olyan is akad, aki elmondása szerint a pénztárcáját hagyja otthon, majd a bolt előtt kéreget ételre. Nagyon tetszett az embereknek Köllő Babett mókás videója, amit itt lehet megtekinteni: