A TV2 színésznője úgy érzi, megtalálta az igazit!

Venczli Zóra a TV2 tehetségkutató műsorában, a Sztárban Sztár leszek! második évadában tűnt fel még 2021-ben, ahol színésznői tehetségével sikeresen levette a közönséget a lábáról. De a közönség szeretete mégsem tette teljesen boldoggá, hiszen sokáig élt mérgező kapcsolatban, aminek a sebeit máig őrzi. De alig egy hónapja megosztotta a nagy hírt, miszerint újra rátalált a szerelem. Párja és közte egészen nagy távolság van, így mindent megtesznek, hogy sokat tudjanak találkozni.

Venczli Zóra nagyon sokat dolgozik kapcsolatán szerelmével, hogy minden a legjobban alakuljon (Fotó: Markovics Gábor)

– Nagyon rajta vagyunk, hogy ez tudjon működni. A párom Herceghalmon van, én pedig Kecskeméten játszom, tehát másfél órányi távolságra vagyunk egymástól – kezdte a Borsnak a kecskeméti Katona József Színház színésznője, aki bevallása szerint megütötte a főnyereményt párjával.

– Az a szerencsénk, hogy Zsombinak nem helyhez kötött a munkája, így múlt héten is lent tudott nálam lenni öt napot, csak nagyon sokat kell dolgoznia. De így is minden nap a munka után elvitt randizni, vacsorázni, mozizni – jegyezte meg Zóra, akinek a párja még a házimunkát is elvégezte, amíg a színésznő a színpadon próbált.

Ilyenkor csak az a nehéz, hogy több közösen töltött nap után elviseljük egymás hiányát

– szögezte le Zóra, aki mindent hiányol kedveséből, amikor nincs mellette.

Venczli Zóra úgy érzi, rátalált az igazira szerelme személyében (Fotó: Bús Csaba)

Venczli Zóra párja lenne az igazi?

Sokan sok mindent mondanak az igazi szerelemről, de abban talán mindenki meg tud egyezni, hogy az igazi nem mindig az, aki tökéletes, hanem aki hozzánk a legtökéletesebb minden hibájával. Zóra nem tartja magát könnyű esetnek, párja mégis tökéletesen kezeli.

– Minden hiányzik belőle, amikor nincs itt. Nem vagyok sokszor könnyű eset azon dolgok miatt, amiket hozok magammal korábbról, viszont szerintem nála nincs alkalmasabb ember hozzám. Tökéletesen tud kezelni, nála nem is kívánhatnék jobbat – mondta a tehetséges színművész, akinek egy fő célja van párjával.

Az a legfőbb célunk most, hogy fent tudjuk tartani a kapcsolatunk konzisztens épülését és sokat tudjunk találkozni

– osztotta meg Zóra, aki úgy érzi, párjával le tudná élni az egész életét.