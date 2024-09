Zámbó Adrián bátyájáról, Krisztiánról: Az Ázsia Expressz által más szintre lépett a kapcsolatunk

Zámbó Krisztián és öccse, Adrián, mint minden páros, nyerni mentek az Ázsia Expresszbe. Múlt héten pénteken, az első hajszán azonban alul maradtak a másik két párossal, Krausz Gábor és Mikes Anna, valamint Jolly és Szuperák Barbara mögött.

Az Ázsia Expressz hatalmas kaland volt számukra, a műsornak köszönhetően a nézők is pozitív irányba csalódtak a testvérekben (Fotó: TV2)

Az Ázsia Expressz egy terápia volt számukra

A legfiatalabb Zámbó fiú elárulta, nem is gondolták volna, de bátyjával terápiaként élték meg az ott töltött időt, és a kapcsolatuk is sokkal szorosabbá vált, mint az valaha volt. Krisztiánt ugyan a magyar nézők jobban ismerik, hiszen öccsével ellentétben ő sokat „mozog” a médiában, így a nézőknak már volt egy kialakult képük róla, aminek megítélése mindenképpen pozitív irányba ment el az Ázsia Expressznek köszönhetően.

– Remélem, hogy az én hozzáállásom is szimpatikus volt mindenkinek, mert mindent megtettem, amit lehet egy ilyen versenyhelyzetben. Krisztián egy pozitívabb csalódás, hiszen róla tudják, hogy talán egy picit hozzátesz a karakteréhez – kezdte a Mokka stúdiójában Adrián.

Ő egy szív-lélek ember, ezért is szeretem nagyon. Rólam lehet tudni, hogy mindig, főleg egy versenyben határozottan próbálok hozzáállni a dolgokhoz.

Tökéletesen kiegészítettük egymást. Olvasom a kommenteket, érdekes, hogy az első két adásnál teljesen más volt a hangvételük, mint a hét második felében. Mondhatom, hogy az emberek nagy részének mi lettünk a kedvenc párosa – mondta a fiatalember.

A Zámbó-fiúkapcsolata a műsornak köszönhetően megerősödött (Fotó: TV2)

A forgatás óta mindketten sokat fogytak

Krisz és Adrián tisztában volt vele, hogy nehéz feladatot vállaltak. Komolyan vették a versenyt, nyerni szerettek volna. Mindketten büszkék lehetnek magukra, hiszen sikerült megmutatniuk, milyen jól megállják magukat egy-egy versenyhelyzetben.

– Aggódtam, hogy a tévénézőknek nem feltétlenül fog visszajönni ezeknek a fontossága és a keménysége. Durva volt. Fizikailag bírtuk, és még a továbbiakban is ment volna, viszont mentálisan az ember nagyon össze tud omlani, ha hajlamos rá – hangsúlyozta Andirán, aki a forgatás óta látványos átalakuláson ment át. Sőt, bátyja is, aki épp a hétvégén lépett színpadra a Sztárban Sztár All Stars szórakoztató műsorban, ahol a zsűriből többen is megjegyezték, milyen sokat fogyott.