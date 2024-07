Zámbó Adrián szeretne kilépni édesapja árnyékából, nagy tervei vannak a nyár végétől

Zámbó Adrián mindössze három éves volt, amikor elvesztette édesapját Jimmy-t 23 évvel ezelőtt. A fiatal férfi azóta békére lelt, most a karrierjére fókuszál. Habár szeretne családot és komoly kapcsolatot, most nem az az elsődleges célja. Jelenleg a logisztikában és a vendéglátásban dolgozik, de a célja a média világa. Épp ezért nyár végétől a TV2 Akadémiára fog járni vágó szakra és az a célja, hogy azokban a berkekben is dolgozzon majd a későbbiekben.

Adrián a nyarat itthon tölti, nem akar külföldre menni azok után, hogy az év első felében heteket töltött a Fülöp-szigeteken az Ázsia Expressz forgatásán a testvérével, Krisztiánnal. Nagyon emlékezetes időszak volt, nem is emlékszik rá, hogy mikor töltött utoljára ennyi időt bátyjával. Úgy véli, talán gyerekkorukban voltak utoljára így, heteket összezárva.

Komfortzónán nélküli dolog volt. Mindketten tanultunk ebből. Mind a kettőnk olyan élményekkel, tapasztalásokkal lett gazdagabb, hogy azt máshol nem kaptuk volna meg.

- utalt vissza az ázsiai élményekre Jimmy legkisebb fia, aki apjához hasonlóan társasági, bohém ember.

Mindemellett azonban öntörvényű is. Édesanyjával ha vitatkoznak mindig meg is kapja: "Na most voltál olyan, mint az apád." Erre ő pedig rendkívül büszke, büszke arra, ki is ő valójában. Nevét és származását azonban nem használja ki, karrierjében mindent magának köszönhet, sőt....neki szánt szándéka kilépni édesapja árnyékából a jövőre nézve.