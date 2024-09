A műsor történetének egyik legdrámaibb produkcióját hozta Zámbó Krisztián második szereplése a Sztárban Sztár All Stars szombati műsorában. Krisztián az édesapja dalával áll színpadra. Sőt, Jimmy ruháját is viselte, melyet 23 év után most vettek újra el.

Zámbó Krisztián édesapja ruhájában Fotó: Mate Krisztian

Remélem, hogy emlékeztetem a közönséget az édesapámra

- mondta a dal után Krisztián