Pontot tett a pletykák végére Szabó Ádám

Szabó Ádám és felesége, Jennifer nagyon egymásra találtak, és nemcsak a magánéletben. Tavaly egy gyönyörű ceremónia keretében örök hűséget fogadtak egymásnak, és késznek érzik magukat a családalapításra. Az utóbbi hetekben a harmonikaművész rajongói között – egy árulkodó fotó miatt – szárnyra is kapott a pletyka, miszerint érkezik a baba!

Szabó Ádáméknál érkezik a baba? (Fotó: Szabolcs László)

Az említett képen Ádám a TV2 Sztárban Sztár All Stars adásai során készített feleségével képet, ahova természetesen Jennifer is elkísérte, hogy támogassa szerelmét. Ezekből a fotókból indultak ki a szerelmes sztárpár követőinek találgatásai. A Bors megkereste Ádámot, aki csak egy mondattal kommentálta, hogy jól sejtik-e a rajongók a gólyahírt.

Egyenlőre mi sem tudunk róla, csak egyszerűen Jenni derekát karoltam át

– mondta Ádám, aki bízik benne, hogy hamarosan apai örömök elé nézhetnek.

Szeptembertől készül Szabó Ádám a családalapításra

A pár korábban elmondta, hogy gyermekük a nyári hónapban érkezzen a világra, hiszen ők maguk is nyáron születtek. Az énekes akkor elmondta, hogy szeptembertől terveznek belevágni a babaprojektbe.

– A nyarat most végig dolgozzuk, majd ősztől viszont ráállunk a gyermektervezésre. Mindketten nyáron születtünk, és szeretnénk, ha a mi kisbabánk is ebben a napos évszakban jönne a világra. Abban is bízom, hogy elsőre sikerülni fog, hiszen tényleg olyanok vagyunk mint a borsó meg a héja – mesélte korábban mosolyogva Ádám, aki biztos abban, hogy párja csodás édesanya lesz.

í