A TV2 álompárját fürdés közben egymás karjában kapták lencsevégre - Fotó!

Szabó Ádám a kedvese Szabó Jennifer kezét néhány hónapnyi járás után kérte meg, tavaly októberben pedig kimondták egymásnak a boldogító igent. A szerelmesek egymás karjában találtak rá most a boldogságra, miután néhány hónapig több trauma is érte őket. Tavaly novemberben ugyanis Jennifer arcüregében egy cisztát találtak, és egy komoly műtéten kellett átesnie a gyógyulás jegyében. Ez pedig sajnos hosszútávú hatással lehet az énekesnő orgánumára is. A lábadozás nehéz hetei után azonban most egy kis kikapcsolódásra mentek el kettesben, és erről egy intim fotót is megosztottak az Instagram-oldalukon.

Ádám élete pedig 180 fokos fordulatot vett, mióta megismerte kedvesét: abbahagyta a szerencsejátékot, lemondott az alkoholról és az okostelefon-függőségéről is. Nemrég elárulták azt is, hogy Jennifer mentális betegséggel küzd, és most együtt harcolnak a démonai ellen. Most már azonban napiszintű téma náluk a gyermekvállalás kérdése, úgyhogy hamarosan lehet, hogy egy kis örökössel ajándékozhatja meg párját Jennifer.