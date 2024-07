Szabó Ádám nem kertelt a babáról: első próbálkozás és máris apa lesz

Szabó Ádám szerencsésnek mondhatja magát, hiszen megtalálta azt a személyt, akivel leszeretné élni az életét. A harmonikaművész és szerelme, Jennifer rövid idő után, tavaly egy szép ceremónia keretében kimondták a boldogító igent. A pár most már sülve főve együtt van, hiszen nemcsak érzelmeik, de a munka is összeköti őket.

Szabó Jennifer és Szabó Ádám kapcsolata szinte tündérmesébe illik (Fotó: Szabolcs László)

Szeptemberben indítják a babaprojektet Szabó Ádámék

– Nagyon boldogok vagyunk, szerencsésnek érzem magam, hogy Jenni velem van. Hiszen az esküvőn is azt éreztem, hogy fentről megerősítenék bennem, hogy az volt a mi napunk. Persze azóta bővült a család egy újabb kiskutyával is, és most kereknek érzem a világomat – kezdte boldogan Ádám a Borsnak.

Ádám és Jenni nemsokára a családalapításba is belevágnak. Azonban a nyár még a munkáról szól nekik.

A nyarat most végig dolgozzuk, majd ősztől viszont ráállunk a gyermektervezésre. Mindketten nyáron születtünk, és szeretnénk, ha a mi kisbabánk is ebben a napos évszakban jönne a világra. Abban is bízom, hogy elsőre sikerülni fog, hiszen tényleg olyanok vagyunk mint a borsó meg a héja

– mesélte mosolyogva Ádám, aki biztos abban, hogy párja csodás édesanya lesz.

Nemrég bővült Szabó Ádám és Jenni családja Tiramisuval (Fotó: Szabolcs László)

Mindenben támogatják egymást a szerelmesek

Nemcsak a magánéletben, de a munkában is szorosan együtt van Ádám és Jenni. Utóbbi még csak bontogatja szárnyait, de férje mindenben támogatja és büszke rá.

– Szerencsére a nyáron nagyon sok munkánk van, Jennivel együtt lépünk fel. Nagyon szereti a közönség is, és kimondhatom, hogy jól fogadják. Úgy érzem plusz színt ad a koncerteknek. Később majd szeretném ha nemcsak duettben, de szólóban is kiáll majd a színpadra. De nem erőltetek semmit, ha késznek érzi magát akkor "elengedem a kezét" – mesélte büszkén Ádám.