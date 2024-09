Ledöbbent a várandós magyar énekesnő attól, amit az orvosok közöltek vele a babáról

Ledöbbentem, mert 38 hetesen négy kiló fölé becsülték, pedig elvileg még van két hét is a szülésig, addig még tovább fog nőni. Bizonyos fejátmérő fölött pedig már szeretnek császározni, mert ha túl nagy, veszélyes lehet, hogy beszorul a baba. Én viszont megszültem már három gyereket természetes úton, azt hiszem jól tudok szülni, az anyai funkcióim nagyon jól működnek. Reménykedem, hogy negyedszer is működni fog, mert szeretném őt is érezni és megszülni, nem akarom, hogy a negyedik császárral szülessen.