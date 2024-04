"Nagyon akartuk ezt a babócát" – 42 évesen gyereket vár a TV2 sztárja

Ismét gyermeket vár Sebestyén Katja! Az énekesnőt még 2019-ben, a Sztárban Sztár leszek! első szériájában ismerte és szerette meg az ország, Tóth Gabi csapatát erősítette.

Újra babát vár a TV2 sztárja, a Sztárban Sztár leszek! énekesnője Fotó: TV2

Katjával nagyot fordult a világ a TV2 tehetségkutatóját követően, ugyanis 2021-ben hivatalosan is elvált a férjétől, akivel 16 évig élt házasságban, és akit két gyermekkel ajándékozott meg. Katja végül egy nagyon jó barátjában, Petiben lelt igazi lelki társra, szerelmük pedig annyira tartósnak bizonyult, hogy 2021 nyarán, mindössze 3 hónappal a válás után feleségül ment hozzá, 2022 február elején pedig a világra jött szemük fénye, Patrícia.

Most pedig úton van az újabb bébi! Az énekesnő, akivel túlzás nélkül madarat lehetne fogatni, a Borsnak mesélt először arról, hogy tudta meg, hogy ismét teherbe esett!

– Hihetetlen! Nagyon akartuk ezt a babócát, de én is csak egy hete tudom, hogy várandós vagyok. Már január végén elmaradt a menstruációm, ezért a biztonság kedvéért vettem egy terhességi tesztet, de az negatív volt. Kétségbe is estem, úgy voltam vele, hogy kész, vége, klimaxolok 42 évesen. Még a férjemnek, Petinek is elsírtam a bánatom, azt mondtam, hogy egy öregasszony vagyok. Semmilyen tünetem nem volt ugyanis, leszámítva azt a drasztikus hízást, ami minden terhességem első időszakában jellemző rám. Azt hittem, ez is a változó kor miatt van, pláne azért, mert izzadásos rohamok is gyötörtek

– kezdte a Borsnak Katja, aki aztán alaposan meglepődött.

A Sztárban Sztár leszek! énekesnője: a lényeg, hogy egészséges legyen a pici

A Sztárban Sztár leszek! felfedezettje csak később érzékelte a várandósság tipikus tüneteit. Egyszer hányt és elkezdte azt érezni, hogy feszül a melle. Ekkor már gyanította, hogy itt bizony nem a klimaxról van szó, ezért vett egy újabb tesztet, amin már meglátta a várva várt két csíkot.

– Azonnal értesítettem Petit, aki ujjongott az örömtől, de ez az egész családra jellemző. A nagylányom, Lilla virtuálisan már tervezgeti a babaszobát, annak ellenére, hogy még nem tudjuk a csöppség nemét. Nem is az számít, csak az a lényeg, hogy egészséges legyen a pici

– áradozott Katja, akinek rengeteg lekötött fellépése van az elkövetkező időszakra, ám azt egyáltalán nem bánja, hogy nagy pocakkal kell majd énekelnie.