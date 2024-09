A születésnapja előtt meg kellett műteni Pásztor Erzsit

Minden évben különleges a szeptember vége Pásztor Erzsi számára, ugyanis ekkor ünnepli a születésnapját. Idén azonban még nem volt érkezése ráhangolódni a nagy napra, ugyanis nemrég operáción esett át, ráadásul a nyári kánikula sem segítette a helyzetét.

Műteni kellett Pásztor Erzsi kezét - Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN

– A jobb kezemen nőtt egy pukli, amit operálni kellett.

Még járok orvosi kezelésre, és szerencsére már jobban vagyok, de nagyon rossz kedvem volt tőle.

– Ráadásul ez a meleg sem segített a helyzetemen. Mindig örülni szoktam a születésnapomnak, most azonban a bezártság miatt kimaradt. Nagyon megviselt ez a nyár, hiszen ez a hőség sokszor kibírhatatlan volt. Hiába van itthon légkondi, nem sokat segített a helyzetemen. Továbbá a parlagfű-allergiám is kijött. A kezem most is fel van kötve, de szerencsére az édes drága gyermekem gyakrabban feljött hozzám vidékről, és mindenben segített a hétköznapokban, legyen az a főzés vagy a bevásárlás. Ez volt az öröm az ürömben, hogy együtt voltunk, rengeteget beszélgettünk és nevettünk, ami szerintem kiemelkedően fontos a sok borzalom mellett, ami történik a világban – kezdte Pásztor Erzsi a hot! magazinnak.

Pásztor Erzsi születésnapja az unokák nélkül fog telni

A színésznő életének esszenciája a közönség, ám az elmúlt években úgy alakult, hogy mindig a világot jelentő deszkákon, rendre telt ház előtt kívántak neki sok boldog évet a kollégái – hol a Játékszínben, hol a Turay Ida Színházban.

Pásztor Erzsit rendre felköszöntik a kollégái - Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

– Idén kivételesen nem játszom huszonnegyedikén! Valószínűleg a lányommal ünnepelek az unokák nélkül. Ők felnőtt, önálló emberek, így nehéz összeegyeztetni, hogy mikor látogatnak meg, de persze ők is mindig gondolnak rám. Ezenfelül két kedves barátnőmnek, Tóth Enikőnek és Balogh Erikának is ebben a hónapban van a születésnapja, ezt pedig együtt szoktuk tartani. Ilyenkor jókat beszélgetünk, és közösen örülünk egymásnak és annak, hogy ebben a vérzivataros világban is megmaradt a barátságunk. Ha nincs is lehetőségünk együtt ünnepelni, akkor is mindig megemlékezünk a másikról – tette hozzá.

„Nem érdekelt, hogy tele vagyok ránccal, mert a lábam vitt előre”

Elmondása szerint hiába lett nyolcvannyolc éves, még mindig tart a fiatalos lendülete, amivel annak idején elkezdte a pályáját. Ennek köszönheti azt, hogy a mai napig aktív életet él.